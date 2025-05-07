Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2025 Cuma

Merkür bugün Kuzey Düğümü ve Uranüs ile yarı-sekstil açı yapıyor, yarın ise Satürn ile bu açıyı kuracak ve pek çok fikrimiz olabilir, ancak bunları hayata geçirmek kolay olmayabilir. Belirli bir fikir, görüş ya da projeye odaklanmakta zorlanabiliriz ve kolayca dikkatimiz dağılabilir. Bu nedenle fikirleri bir kenara yazmak ve daha dengeli bir zamana saklamak mantıklı olur. Ay, gözlemci Başak burcundaki geçişine saat devam ediyor, ardından uzlaşmacı, zarif ve makul Terazi burcuna geçiyor. Ay'ın Neptün ve Venüs ile yaptığı karşıt açılar kafamızı karıştırabilir, çünkü nasıl hissettiğimizi bilemeyebiliriz; ancak Plüton ve daha sonra Mars ile kurduğu uyumlu açılar sayesinde kararlı ve motive hissedebilir, kalıcı değişiklikler yapmaya hazır olabiliriz. Bugün zaman zaman başkalarının fikrine ihtiyaç duymakla kendi yolumuza gitmek arasında gidip gelsek de, gün ilerledikçe bir hedefe odaklanabiliriz.