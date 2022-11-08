Günlük burç yorumları: 9 Kasım 2022 Çarşamba

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birileriyle aynı zevkleri paylaşmak şu anda zor bir ihtimal olabilir. Belki de gerçekten zaman geçirmek istediğiniz kişi meşguldür ya da havasında değildir. Bu hayal kırıklığı hikâyenin sonu olmak zorunda değil. Bunun yerine, son zamanlarda haber almadığınız bir arkadaşınıza ulaşmanız için bir fırsat yaratabilirsiniz. Alternatif olarak, tek başınıza dışarı çıkmak, yolunuza ilginç yeni tanıdıklar getirebilir. Nasıl olması gerektiğine dair keskin sınırlar çizmezseniz, bugün size birçok yoldaş getirebilir.
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