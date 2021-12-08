Günlük burç yorumları! (9 Aralık 2021 Perşembe)

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş kalıpları görmek, projelerinize ve çabalarınıza bir bakış açısı getirmenize yardımcı olabilir. Ancak, dürtüsel davranışlardan kaçınmak da iyi bir fikirdir. İlgiden hoşlanabilirsiniz, ancak aynı zamanda biraz bunalmış veya huzursuz hissedebilirsiniz. Bir şeyi zoraki olarak ilerletme baskısı hatalara yol açabilir ya da aşırıya kaçtığınızı veya çok fazla üstlediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca, "gelecekteki siz" için daha az endişe duyduğunuz ve şu an için daha fazla umursadığınız için çok fazla harcama yapıyor veya kendinizi şımartıyor olabilirsiniz.