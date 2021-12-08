Günlük burç yorumları! (9 Aralık 2021 Perşembe)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün netleşemeyen konuların sizi aşağı çekmesine izin vermemeye çalışın. Dürtüsel kararlara ve sizi harekete geçiren aşırı rekabetçi veya savunmacı bir eğilime dikkat edin. Özlem duyduğunuz şeye çok fazla odaklanmak yerine, sahip olduklarınızın tadını çıkarmayı hedefleyin. Günlük geçişler, abartılı vaatler veya beklentiler üretme eğilimindedir. Bu nedenle, kapasitenizden daha fazlasını vaat etmekten kaçınmak en iyisidir. Buna karşılık, bugün size verilen sözlere de hemen kapılmamanız gerekir. İyi niyetli olabilirler, ancak anın sıcağına dayanarak söylenmiş olabilir.
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