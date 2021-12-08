Günlük burç yorumları! (9 Aralık 2021 Perşembe)

9 Aralık 2021 Perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
08 Aralık 2021 Çarşamba

  • Bugün kendinizi hayattan daha büyük hissetmeniz muhtemel. Sabahın yoğunluğunda sisler altında kalan duygular, gecenin karanlığında ortaya çıkarak kişiler arası gerilimlere sebep olabilir. Doğru eşleştirmeleri yapmayı başaranlar daha iyimser bir pencereden bakacak ve olayları kendi işlerine yarayacak şekilde yönetebileceklerdir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün size birçok mesaj geliyor olabilir, ancak tüm gürültü nedeniyle belirli bir şey duymak oldukça zor olabilir. İlham bile, çok fazla olduğu zaman faydadan çok zarar getirir. Şimdilik hayatı yavaş şeritte yaşayın ve doğru an geldiğinde gitmeniz gereken yere varacağınızı bilin. Bugün finansal konularda alışılmışın dışında düşünmek için iyi bir gün. Geçmiş kalıpları analiz etmek, daha iyi kararlar vermenize yardımcı olabilir. Yine de, çok dar odaklanmaktan kaçınmak ve bunun yerine seçeneklerinizden bazılarını açık tutmak muhtemelen en iyisidir.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha uzun vadeli bir plan, proje veya grup çalışması için hazır olabilirsiniz. Yaratıcı yeni fikirler, hayaller ve olasılıklar şimdi güçlü bir şekilde şekillenebilir. Bununla birlikte, algılar bugün çok güvenilir değil. İşinizde, yetkili kişilerle veya hayatınızdaki önemli insanlarla ego sorunları ortaya çıkabilir. Bu çatışmalardan biri, bir ilişkiye olan tutkunuzu kendi hayatınıza dair hırsınızla karşı karşıya bırakıyor gibi görünüyor. Mümkünse, şu an için bir şey üzerinde söz vermekten kaçının. Bu günlerde ilişki sorunları üzerinde çalışmanın bir öncelik olması gerektiğini unutmayın.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Seçeneklerinizi bir söz vermeden veya nihai karara varmadan iyice değerlendirmek en iyisidir. Kendinizi aşırı gergin hissedebilirsiniz veya bir projeyi ileriye taşıma isteğiniz maliyetli hatalara yol açabilir. Her şeyle aynı anda ilgilenmeye çalışmak yerine sorunlar üzerinde teker teker çalışmayı hedefleyin. Sorumluluklarınızı yerine getirmek ve rutinin dışına çıkarak yeni deneyimler aramak hem gerçek hem de ısrarcı ihtiyaçlardır, ancak her ikisini de aşırıya kaçmak yalnızca yorgunluğa yol açar. Dengeyi koruyun.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün netleşemeyen konuların sizi aşağı çekmesine izin vermemeye çalışın. Dürtüsel kararlara ve sizi harekete geçiren aşırı rekabetçi veya savunmacı bir eğilime dikkat edin. Özlem duyduğunuz şeye çok fazla odaklanmak yerine, sahip olduklarınızın tadını çıkarmayı hedefleyin. Günlük geçişler, abartılı vaatler veya beklentiler üretme eğilimindedir. Bu nedenle, kapasitenizden daha fazlasını vaat etmekten kaçınmak en iyisidir. Buna karşılık, bugün size verilen sözlere de hemen kapılmamanız gerekir. İyi niyetli olabilirler, ancak anın sıcağına dayanarak söylenmiş olabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yenilik yapma arzusu güçlü. Bir şeyi çok zorlama veya aşırıya kaçma eğilimi var. Kendinizi sıkışmış ve huzursuz hissediyorsanız, incir kabuğunu doldurmayacak sebeplerle tartışmalar çıkarmak çok kolay olabilir. Tartışmalar günümüzde fazlasıyla kişiselleşebileceğinden, fikirlerle ilgili inatçılığa da dikkat edin. Çabaların ödüllerini anında almak harika olabilirdi fakat kendinizi gerçek dünyaya alıştırmanız gerekiyor. Her zamanki rutininizden sapmak, duygusal heyecan seviyelerini yüksek tutabilir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Moralinizi yükseltmek istiyorsunuz, ancak bugünün yaşattıkları biraz yanıltıcı olabilir. Programınızda ve kafanızda çok fazla şey olduğunu fark edebilirsiniz ve bunların kesişmemezliği sizi zor durumlara sokabilir. Arzunuz ve realiteniz şimdilik uyuşmadığından, ne kadar yapabileceğinizi veya üstlenebileceğinizi belirlemek zor olabilir. Tartışmalar hızla alevlenebilir. İşleri aceleye getirmemek için elinizden geleni yapın.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizi tanıdık düşünce kalıplarını bırakmanız ve yenilerini yaratmanız için zorluyor. Bazı noktalarda diğerleriyle aynı fikirde olmasanız bile, kesinlikle zihninizi harekete geçirecek şeyler buluyorsunuz. Şu anki istekler için geleceğe ipoteklediğiniz bir meblağdan aşırmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, sonuçları düşünmeden yeni durumlara atlamayı ve "gelecekteki siz"in yapamayacağı veya tutmak isteyemeyeceği sözler vermeye meyillisiniz. Kararınızın ve sabrınızın daha iyi olduğu bir günü beklemeyi hedefleyin.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Algılarınızın biraz bulanıklaşmış olabileceğini göz önünde bulundurduğunuzda, bugün taahhütler vermek ve büyük kararlar almak için uygun bir gün değil. Birçok şeyi kısa bir sürede halletme gereği doğduğundan, yoğun bir zaman dilimiyle karşı karşıyasınız. Gerilimi serbest bırakmanın yollarını bulabilirsiniz. Görmezden gelmek gelecekte sorunlara yol açabilir. Kişisel planları zorlama arzusu, şimdi aile ilişkileri veya çıkarları ile çatışabilir.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Enerjinizi nereye kanalize edeceğinizi bilmek zor olabilir. Yalnız geçirilen romantik bir zamana yönelik güçlü çekimler artık sizinle. Buna rağmen, günlük işler, bağlantılar ve projeler ilgi çekicidir ve nereden başlayacağınızı bilmeyi zorlaştırır. Çevrenizdeki tempo yoğun olsun ya da olmasın, biraz acele veya baskı hissedebilirsiniz. Yeni bir aktivitenin tadını çıkarmak veya bir süredir yapmadığınız bir şeye katılmak isteyebilirsiniz.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmiş kalıpları görmek, projelerinize ve çabalarınıza bir bakış açısı getirmenize yardımcı olabilir. Ancak, dürtüsel davranışlardan kaçınmak da iyi bir fikirdir. İlgiden hoşlanabilirsiniz, ancak aynı zamanda biraz bunalmış veya huzursuz hissedebilirsiniz. Bir şeyi zoraki olarak ilerletme baskısı hatalara yol açabilir ya da aşırıya kaçtığınızı veya çok fazla üstlediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca, "gelecekteki siz" için daha az endişe duyduğunuz ve şu an için daha fazla umursadığınız için çok fazla harcama yapıyor veya kendinizi şımartıyor olabilirsiniz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün aydınlatıcı bir gün olabilir ve aile, ev ve para konularında problem çözmek olasıdır. Bugün söyledikleriniz ve yaptıklarınız normalden daha fazla etkiye sahip, ancak insanlar her şeyi net bir şekilde göremediğinden sonuçlarını almak biraz daha sürebilir. Altta yatan gerilim ve mevcut durumla ilgili rahatsızlık, sizi mantıklı olmayan girişimlere yönlendirebilir ve hatta acele kararlar vermenize neden olabilir. Kendinizi yorduğunuz meselelerin önemsizliğini çarpıcı bir şekilde fark edebilirsiniz.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün yaratıcı düşünme ve benzersiz bakış açınızı iyi bir şekilde kullanmak için uygundur. Dikkatinizin dağılması bazen bir sonuca varmanızı engelleyebilir. Şu anda aşırıya kaçmaktan ve gereğinden fazla söz vermekten kaçınmayı hedefleyin. İyimserlik, mümkün olandan daha fazlasını yapabileceğinizi düşünmenize yol açabilir. Coşkunuz yüksek olsa da, yanlış değerlendirme yapmak mümkündür. Durumunuzu abartmaya veya kendinizi bitiremeyeceğiniz bir fikir farklılığı hakkında kafa yormaya dikkat edin.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.