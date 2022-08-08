Günlük burç yorumları: 9 Ağustos 2022 Salı

9 Ağustos 2022 Salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
08 Ağustos 2022 11:01
ABONE OL

  • Şimdi vaktinizin çoğunu düşünmeye ve planlamaya ayırabilirsiniz ancak her şeye rağmen kendinizi acele etmek zorunda hissetmeyin. Aklınıza gelen ilk fikri hemen uygulamaktansa içinize neyin sineceğini bulmak için beklemek daha iyi olacaktır. Duygular aniden yükselip sizi harekete zorlayabilir. Bununla birlikte, hararetli duygular tek başına acil bir durum yaratmaz, bu nedenle sabır daha iyi bir sonuca yol açmalıdır.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızın büyük resmini görmek bugün mümkün, ancak muhtemelen zihninizdeki dikkat dağıtıcı şeylere karşı savaşmanız gerekecek. Kapsayıcı, sezgisel bakış açınız, şimdi olmasa da daha sonra dürüstçe cevaplanabilecek küçük sorulara takılabilir. Sonunda onlara geri dönebilmek için onları hatırlayın, ancak herhangi biri üzerinde çok uzun süre kalmanıza izin vermeyin.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir para veya mülk meselesiyle ilgili olarak başka biriyle güç birliği yapmak şu anda çekici görünebilir. Bununla birlikte, bir söz vermeden önce gerçekte ne olduğu hakkında ayrıntılı sorular sormanız akıllıca olacaktır. Uyumsuz görüneceğinizden gidişatı aksatan kişi olmaktan endişelenseniz de, zor olmayan bir durumda sıkışıp kalmak istemezsiniz. Karşınıza çıkan ilk fırsata atılmak, hiç akıllıca değil.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailenizle veya diğer sevdiklerinizle bağ kurmak şu anda sizin için yüksek bir öncelik olabilir. Bununla birlikte, kaliteli zaman geçirmenin heyecanı içinde, birlikte geçirdiğiniz saatlere çok fazla aktivite tıkıştırmak isteyebilirsiniz. Duygusal bir düzeyde bağlantı kurmak nicel olarak daha fazla zaman geçirmekten önemlidir. Bu nedenle birlikte olduğunuz insanların ruh hallerine dikkat edin ve gerektiğinde rotayı değiştirme esnekliğine sahip olun.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşlerinizi yaparken kendinizi otomatik pilota bırakmak şimdi size çekici gelebilir. Nitekim, size sürekli sorular yönelten insanlarla birlikte yaşıyor veya çalışıyorsanız bu pek de mümkün olmayabilir. Tek başınıza ya da projenizi yeterince iyi anlayan ve onlara her şeyi açıklamak zorunda kalmayacağınız birileriyle çalışmayı deneyin. Bu mümkün değilse, belki de bugün yalnız kurt olmanız gerekiyordur!

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ayrıntılı bir bütçe hazırlamak şu anda hayati önem taşıyabilir. Kendinizi maddi şeylerle şımarmaya dair arzularınız konusunda gerçekçi olmanız gerekir. Kendinizi arada sırada ödüllendirmeyi bütçenize dâhil etmezseniz, onu aşmanız ve bu yüzden kötü hissetmeniz çok olası. Kabul etmek ve planlamak bunu daha yönetilebilir tutabilir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün rasyonel bir imaj yaratmayı umabilirsiniz. Bununla birlikte, ev veya aile durumunuz bu yaklaşımı umduğunuz kadar iyi karşılamayabilir ve sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Her zaman pratik bir anlam ifade etmeseler bile, duygusal ihtiyaçlar da önemlidir ve belki de bunu kabul etmeniz gerekecek. Hayatın hassas yönüne ne kadar açık olursanız, o kadar az bunaltıcı olması muhtemeldir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Büyük bir hayaliniz şimdi biraz heyecan getirmek üzere olabilir ve bunun ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Neler olup bittiğine dair her ayrıntıyı anlamaya çalışıyor olsanız da, hikâyeyi başka birine anlatacak kadar tutarlı hale getirmek, daha büyük resmi görmenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, kişisel olarak anlamlı bir şeyi ilgilenmeyen biriyle paylaşmak, moralinizi bozma potansiyeline sahiptir, bu nedenle hedef kitlenizi dikkatli seçin.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal çevreniz, bugün başkalarıyla bağlantı ve etkileşim kurmak için size birçok fırsat sağlayabilir. Size sunulan her şeye evet demek en kolay karar gibi görünse de, şu anda sizin için gerçekten uygun olup olmadığını öğrenmek için kendinizle duygusal olarak daha fazla iletişim kurmanız gerekebilir. Bu içsel çalışmayı sizin için başka hiç kimse yapamaz, bu yüzden onu dışarıdan temin etmeye çalışmayın, yoksa sonuçlar sadece sizi hayal kırıklığına uğratır!

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Genel olarak iyi niyetli bir ilgi olsa bile, bugün başkaları tarafından çokça konuşulmak yorucu olabilir. Kişisel soruları, yanıtlamaya hazır hissetmediğiniz soruları bile hemen yanıtlamanızın beklendiğini düşünseniz de, aslında durum böyle değil. Muhtemelen daha net ve daha düşünceli bir yanıt verene kadar bir kenara bırakabileceğiniz bazı şeyler vardır, bu nedenle konuşmalarınızı suçluluk duymadan erteleyin.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Entelektüel yetenekleriniz şu anda yüksek bir noktada ve gerektiğinde herhangi sorunun ayrıntılarına hâkim olmanıza yardımcı olur. Öyle olsa bile, önemli olan tek şey saf bilgi değildir. İnsani deneyiminiz de çok önemlidir, özellikle sezginiz size çok daha fazlasını söyleyebilir. Kağıt üzerinde güzel görünen her şey gerçekte işe yaramaz ve bugün bunu zor yoldan öğrenebilirsiniz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Derin konular şu anda zihninizde ağırlık yapabilir ve bu durum çevrenizdekilerce fark edilebilecek bir boyutta olabilir. Onlara ne düşündüğünüzü söylemenin gerçekten yardımcı olup olmayacağını üzerine biraz düşünmeniz gerekir. Mantıksal olarak çözmeyi tercih ettiğiniz bir soruna duygusal olarak tepki verebilirler. Öte yandan, daha büyük resmi görmek için kaybolduğunuz ayrıntıları bulabilirler, bu yüzden takılıp kalırsanız, onların yeni bakış açılarını kabul etmeyi düşünün!

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hedeflerinize veya yaşam yönünüze dair güçlü, sezgisel bir anlayış, gün boyunca size rehberlik edebilir. Birine nasıl hissettiğiniz konusunda doğruyu da söyleseniz yine de sizi belirli ayrıntılara daha fazla odaklanmaya zorlayabilirler. Bu kişinin fikrinizi tamamen değiştirmesine izin vermemek önemli olsa da, ortaya attığı bazı sorular üzerine düşünmeyi hak ediyor olabilir. Bunları mantıklı bir şekilde dinleyin, böylece en azından kendiniz için, hangi itirazların ele alınması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.