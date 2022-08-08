Günlük burç yorumları: 9 Ağustos 2022 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük bir hayaliniz şimdi biraz heyecan getirmek üzere olabilir ve bunun ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Neler olup bittiğine dair her ayrıntıyı anlamaya çalışıyor olsanız da, hikâyeyi başka birine anlatacak kadar tutarlı hale getirmek, daha büyük resmi görmenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, kişisel olarak anlamlı bir şeyi ilgilenmeyen biriyle paylaşmak, moralinizi bozma potansiyeline sahiptir, bu nedenle hedef kitlenizi dikkatli seçin.
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