Günlük burç yorumları: 8 Temmuz 2022 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Taraf seçmek şu anda tarafsız kalmaktan daha kolay görünebilir. Arkadaşlar birbirleriyle anlaşmazlık içinde olabilir veya aile üyeleriniz küçük bir şey yüzünden birbirleriyle konuşmuyor olabilir. Daha sonra, her ikisiyle olan bağlantınız dışında, aslında kavgaya dahil olmasanız bile, nerede duracağınız konusunda bir karar vermenizi sağlamaya çalışabilirler. Reddetmek ve bunun dışında kalmak sorun değil ve muhtemelen daha akıllıca bir hareket tarzıdır.