Günlük burç yorumları: 8 Temmuz 2022 Cuma

8 Temmuz 2022 Cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
07 Temmuz 2022 09:32 Güncelleme: 07 Temmuz 2022 09:32
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  • Herkesi memnun etmeye çalışmak muhtemelen kimseyi memnun etmeyecektir. Böyle bir yaklaşım grup ve bireysel mutluluğu dengelemeyi zorlaştırabilir. Herkesin istediğini yapmanın bazı yolları bulunabilir, ancak uzun sürmeyebilir. Bugün birçok konuda nihai bir karar vermeye zorlayabilir. Sonunda doğru seçimi yapmak için sezginizi kullanabilirsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çok dikkat çektiğiniz ve çok farklı olduğunuz için gruptan ayrılıyor olabilirsiniz ve daha sonra kendinizi nasıl ifade edeceğinize karar vermek zor olabilir. Başkaları kendinizi ifade edişinizi eleştirebilir ve sizi nasıl gördüklerini öğrendikten sonra onlar hakkında aynı şekilde hissetmek zor olabilir. Kimseyi incitmediğiniz sürece kendiniz olmaya çalışın. Sizi kabul etmiyorlarsa bu onların sorunu olmalı.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün birileri sınırlarınıza saygı duymayabilir. Sınırlarınızı daha önce onlara açıklamış olsanız bile yine de onları reddedebilirler. Bu sınırları neden belirlediğinizi ve sizinle bir ilişki sürdürmek için neden bu sınırların korunması gerektiğini onlara tekrarlamanız gerekebilir. Bu konuda kendinizi gereğinden fazla kibar olmaya zorlamayın. Tek ihtiyacınız olan güçlü ve kararlı bir ses tonu.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Taraf seçmek şu anda tarafsız kalmaktan daha kolay görünebilir. Arkadaşlar birbirleriyle anlaşmazlık içinde olabilir veya aile üyeleriniz küçük bir şey yüzünden birbirleriyle konuşmuyor olabilir. Daha sonra, her ikisiyle olan bağlantınız dışında, aslında kavgaya dahil olmasanız bile, nerede duracağınız konusunda bir karar vermenizi sağlamaya çalışabilirler. Reddetmek ve bunun dışında kalmak sorun değil ve muhtemelen daha akıllıca bir hareket tarzıdır.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geleneksel değerlere isyan ediyor olabilirsiniz. Belli bir bakış açısına inanacak şekilde yetiştirilmiş olsanız da, muhtemelen ailenizinkinden farklı bir bakış açısı seçmişsinizdir. Başkalarına ayak uydurmak için bu inancı alenen destekliyor görünmek zorunda değilsiniz ve şimdi bu gölgeden çıkıp dünyaya felsefelerinizi kelimelerle veya eylemlerle anlatmanın zamanı olabilir. İnandıklarınız için ayağa kalkmaktan korkmayın!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın zamanda sizi daha iyi olmaktan alıkoyan olumsuz bir alışkanlığınızı unutmak için elinizden gelenin en iyisini yapıyor olabilirsiniz, ancak bir sorun muhtemelen ilerlemenizi zorlaştırıyor. Bunu ortadan kaldırmak hemen mümkün olmasa da var olan başarılarınızı etkilemeyeceğini bilerek sakın olmalısınız. Ufak aksilikler, zamanla çözülecek ve size taşsız bir yol bırakacak.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Vazgeçmek şu anda zor olabilir hatta tek bir eylemden ziyade bir yolculuk hâline gelebilir. Örneğin, birinden ayrıldığınızda, onu eskiden birlikte gittiğiniz yerlerde görmeye devam edebilirsiniz. Bir ilişkiye veya geçmiş bir deneyime veda etmek zaman alabilir ve sabırlı olarak her şeyi bir anda kesmeye çalışmak yerine her şeyin kendi hızında olmasına izin vermek sorun değil. Hareket etmeniz gereken hızda hareket edin ve fazla düşünmeyin.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi bugün fikrinizi değiştirmeye çalışabilir. Açık fikirli olmak ve tüm seçenekleri düşünmek iyi olsa da ruhunuzun derinliklerinde hissedebileceğiniz bazı temel yönler vardır. Biri, inancınızı test etmek veya inandığınız şeyi gerçekten değiştirmek için alışılmadık yollar deneyebilir ve bu konuda tartışmaya çalışmak çok sinir bozucu olabilir, bu yüzden kibarca tartışmayı reddederek barışı korumak isteyebilirsiniz.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sır tutmak şu anda en güvenli seçenek olabilir. Düşüncelerinizi kendinize saklamak, birinin söylediklerinizi alıp size karşı çevirmesini önleyebilir. Harika bir fikir sunduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak yanlış yorumlanabilir veya hatta çalınabilir, bu da hiç bir şey söylememiş olmayı dilemenize neden olabilir. Şu anda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerinize güvenmek yerine, fikirlerinizi kendi başınıza harekete geçirmek ve başarınızı paylaşmak daha iyi olacaktır.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İster ciddi meseleler ister küçük dedikodular olsun, etrafınızda gerginlik yüksek olabilir. Sorunlar bugün başa baş ilerleyebilir ve zaman sizi bununla başa çıkmaya zorlayabilir. Birileri olayları abartmak veya seslerini yükseltmek isterse onları idare etmek zorunda değilsiniz. İşleri daha da büyütmek yerine, bazı kişiler uzlaşma fikrinden hoşlanmasa bile alevleri söndürmeye ve sağduyulu bir karara varmaya çalışın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yöntemleriniz her an sorgulanabilir. Birisi sizin uzun süredir yaptığınız bir şey üzerinde otorite kurmak isteyebilir. Daha iyi sonuçlar veriyor gibi görünse bile işleri onların yöntemleriyle yapmak istemeyebilirsiniz. En az bir kez şans vermeyi deneyin. Hala yolunuzun daha iyi olduğunu düşünüyorsanız, dürüstçe onlara adil bir şans verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Bundan sonrası, sizin seçiminiz.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İletişim bugün kaos getirebilir. Seçtiğiniz kelimeler yanlış şekilde alınabilir. Siz ne demek istediğinizi bildiğiniz için başkalarının size tepki verme şeklini anlamsız bulabilirsiniz ancak bir de karşıdan bakmanız gerekir. Bu, yanlış iletişim veya iletişim eksikliği şeklinde olabilir, ancak kendinizi net bir şekilde ifade etmek için elinizden geleni yapın. Onlara ne duyduklarını sorun ve ardından söylediklerinizi düzeltmek mi yoksa ifadenizin arkasında durmak mı istediğinize karar verin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Konfor alanınız şu anda sizin için sorunlara neden olabilir. Hayatınızın bir alanında çok rahat olmuş olabilirsiniz, bu da ertelemenize veya daha önce üstesinden geldiğiniz olumsuz alışkanlıklara geri dönmenize neden olabilir. Hayatınızdaki belirli biri sizi bunu yapmaya teşvik edebilir ve bir değişiklik yapmaya çalıştığınızda, sizi kırmak istediğiniz alışkanlığa geri döndürmeye çalışabilirler. Bu insanları hayatınızdan çıkarmayı düşünmeniz gerekiyor.

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