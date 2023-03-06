Günlük burç yorumları: 8 Mart 2023 Çarşamba

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda dünyanız çok genişliyor. Gün, farkındalığınızın açılmasına, normal sınırlarınızın ve sınırlamalarınızın ötesine geçmenize yardımcı oluyor. Seyahat etme veya yeni bir şey öğrenme dürtüsü grev yapabilir, bu yüzden heyecan verici bir yolculuk rezervasyonu yaparak veya yepyeni bir konuda bir kursa kaydolarak kendinize kanatlarınızı yayma izni verin. Keşfetmeniz için çok şey var, ancak onlardan faydalanmak için muhtemelen konfor bölgenizin ötesine geçmeniz gerekecek.
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