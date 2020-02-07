Günlük burç yorumları! (7 Şubat 2020 Cuma)

7 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün yeni insanlarla olan karşılaşmalarınızda bu kişilerin kalplerindeki kırıkları onarmaya çalışmanız Ay’ın Balık burcuyla yaptığı açılardan kaynaklanıyor. Yaralı kalplere iyi gelmeye çalışırken fazla ısrarcı olmamaya çalışın. Aksi taktirde yaralarının büyümesine sebep olabilirsiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Grup içinde sivrilmekten korkmayın. Bugün kafanıza ne koyarsanız onu elde edebileceğiniz bir gün. Kartlarınızı buna göre oynayın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni bir ilişki heyecan verici olabilir ancak bu aralar kariyerinize odaklanmanız daha mantıklı gibi görünüyor. Dikkatinizi dağıtacak herhangi bir durum pişman olacağınız şeyler yaşamanıza sebep olabilir.

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