7 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
07 Şubat 2020 Cuma
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Bugün yeni insanlarla olan karşılaşmalarınızda bu kişilerin kalplerindeki kırıkları onarmaya çalışmanız Ay’ın Balık burcuyla yaptığı açılardan kaynaklanıyor. Yaralı kalplere iyi gelmeye çalışırken fazla ısrarcı olmamaya çalışın. Aksi taktirde yaralarının büyümesine sebep olabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Grup içinde sivrilmekten korkmayın. Bugün kafanıza ne koyarsanız onu elde edebileceğiniz bir gün. Kartlarınızı buna göre oynayın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir ilişki heyecan verici olabilir ancak bu aralar kariyerinize odaklanmanız daha mantıklı gibi görünüyor. Dikkatinizi dağıtacak herhangi bir durum pişman olacağınız şeyler yaşamanıza sebep olabilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kulağınıza gelecek bir haber yakın arkadaşlarınızın canını sıkacak cinsten olabilir. Bu haberi onlarla paylaşıp paylaşmamak arasında kalacaksınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cevabını aradığınız bir sorunun ana kaynağını bulmak size yardımcı olacak. Başka şeylere kafa yormayın ve sorunun derinliklerine inin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlar sizinle fikir alışverişinde bulunduklarında size güvenebileceklerini hissediyorlar. Güçlü görünüşünüz sayesinde herkesin kalbinde kolaylıkla taht kuruyorsunuz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cömert olmakla kendinizden ödün vermek arasındaki farkı anlamalısınız. Kendinizi zora sokacak şekilde insanlara yardım etmekten vazgeçmelisiniz. Önceliği kendinize sonrasında ise sevdiklerinize verin.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüze çıkan fırsata balıklama atlamalısınız yoksa uzun bir süre daha bulunduğunuz yerde saymaya devam edeceksiniz. Riskli bir fırsat olabilir ancak bunu değerlendirmek zorundasınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biriyle yakınlaşmaya çalıştığınız bir dönemde olmalısınız. Bu kişiyle konuşmaya başladığınızda kalbiniz hızlı bir şekilde atmıyorsa doğru kişi olduğundan emin olamazsınız. Unutmayın ki partneriniz her şeyden önce sizi heyecanlandırmalı!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karşınıza çıkacak ufak güzellikler sayesinde hayatın ne kadar yaşamaya değer ve büyüleyici olduğunu anlayacaksınız. Bunlar doğanın içinde saklı olan güzellikler, çevrenize bakmaya devam edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcı tarafınızı keşfediyorsunuz ve müzik kulağınız oldukça gelişmiş. Kendinizi müziğin ritmine kaptırıp enerjinizi dans ederek atmaya ne dersiniz?
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle ilgilenmeyen birine harcadığınız enerjiyi sizi geliştirecek bir hobinize harcasaydınız şu ana kadar çok büyük ilerleme kaydetmiş olurdunuz. Bu kişinin peşinden koşmayı artık bırakmalı ve kendinize odaklanmalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hoşlandığınız kişinin yakın arkadaşlarının etrafında olmanız kaleyi içten fethetmenize yardımcı olabilir. Onun nelerden hoşlandığını öğrenin ve ona göre sohbeti başlatın.
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