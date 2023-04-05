Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2023 Cuma

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün birine bir iyilik yaparsanız, haftalarca, aylarca, hatta belki yıllarca iyi hatırlanabilirsiniz. Hem de muhtemelen bu ün, sadece iyilik yaptığınız kişiyle kısıtlı kalmayacak. Karşılığında bir şey beklemeseniz de bu faydalı olma hissinin tadını çıkarabilirsiniz. Bugünkü keskin zihniniz aynı zamanda, başkalarının kafasını karıştıran bir durumda gerçeği görmenizi sağlar. Yine de çevrenizdeki insanlar ipuçlarını birleştirmede başarısız olmaya devam ederlerse sorun etmeyin, onları hataları size hiçbir şekilde zarar veremez.
Facebook Yorumları