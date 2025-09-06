Günlük burç yorumları: 7 Eylül 2025 Pazar

7 Eylül 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 06 Eylül 2025 08:41
ABONE OL

  • Uranüs bugün geri harekete dönüyor ve Şubat başına kadar geri hareketini sürdürecek, bu da geçici bir gerginlik yaratabilir. Yarın gerçekleşecek Ay Tutulmasıyla birleştiğinde, bugün duygusal açıdan oldukça yoğun hissedilebilir. Ay, günün neredeyse yarısını Kova burcunda geçiriyor ve hayatımızı nasıl iyileştirebileceğimize, nasıl ilerleme kaydedebileceğimize odaklanıyoruz. Balık burcuna geçen Ay ise bizi daha alıcı hale getiriyor ve hayal gücümüzü beslemeye teşvik ediyor. Ancak, Venüs'ün bugünkü küçük etkileri biraz sönük kalabileceğimizi gösteriyor. Güneş'in Venüs ile yarım altmışlık açısı, haz, şefkat, aşk ya da rahatlık arayışımızın yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeylerle çelişebileceğini düşündürüyor; bu da hafif gerginliklere, suçluluk hislerine ve belki biraz kararsızlığa yol açabilir. Bu iki ihtiyacı birbirini feda etmeden karşılamaya çalışmak hedef olmalı. Venüs'ün Satürn ile yaptığı küçük kare açı ise duyguları ve sevgiyi ifade etme ya da bağ kurma konusunda geçici sorunlar yaşanabileceğini de işaret ediyor.

    1 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, kendini ifade etmede bugün bazı aksaklıklar olsa da, bu dönem daha büyük bir öz-anlayış kazanmak için güçlü bir zaman. Önemsiz konulara ya da yüzeysel detaylara karşı biraz daha sabırsız olabilirsin, çünkü ilişkilerinde daha fazla samimiyet ve gerçeklik arıyorsun. Ancak, ilişkilerinde ya da finansal konularda beklentiler ve algılarla mücadele edebilirsin. Örneğin, dışlanmış ya da uzaklaştırılmış hissetmen mümkün. Başkaları anlayışsız görünüyorsa, bunun geçici olduğunu bilerek bir süreliğine kendine güvenmenin yollarını bul. İşbirliği kolay olmayabilir, fakat bir meseleyi tek başına gayet iyi halledebileceğini fark edebilirsin. Dikkat dağıtıcı unsurlara ve bazı tutarsızlıklara rağmen olumlu ve üretken işlere odaklanmaya çalış. Ay, güneş haritandaki on ikinci eve ilerliyor; meditasyon, dinlenme ve düşünme için kendine zaman ayırmak yararlı olabilir. Özellikle de yarın aynı alanda gerçekleşecek Dolunay/ Ay tutulmasıyla birlikte bazı farkındalıklar gündeme gelebilir.

    2 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, geçmişten bir şekilde özgürleşmek bugün ve yarın heyecan verici olabilir. Küskünlükleri geride bırakma sürecindesin ve bu da seni, içinde değişmesi gereken şeylere odaklanmaya daha istekli hale getiriyor. Aşk ilişkinde küçük bir hayal kırıklığı yaşanabilir, ancak sonrasında moralin yeniden yükselebilir. Ev hayatın şu anda tatmin edici görünüyor ve zor alanlara odaklanarak iyileştirmeler yapabilirsin. Bugün, hayatındaki zıtlıklara daha fazla dikkat çekiyor gibi; yaşamın farklı alanlarındaki çeşitli ihtiyaçlar ve yaklaşımlar gündeme gelebilir. Bugün, hayatındaki herkesi memnun etme konusunda bazı endişeler de doğabilir. Bunun yerine, gerçekten ne istediğini ve ne yapman gerektiğini anlamaya odaklan; kendini gerektiğinden fazla yormaktan kaçın.

    3 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün, küçük ama zorlayıcı Venüs etkileri nedeniyle zaman zaman alınganlık gösterebilir ya da kendini incinmiş hissedebilirsin. Ancak bunu aştığında, başkalarının ne düşündüğünü ya da ne yaptığını umursamamanın seni çok daha özgür ve mutlu kıldığını fark edecek ve kendi ilgilerine yönelmekten keyif alacaksın. Yerleşip, odaklanma arzun güçlü, fakat merakın da büyük; eğer bilinçli olarak dizginlemezsen, seni odaklanmaktan çok bağlantıda kalmaya yöneltebilir. Sosyal ortamlarda kendini ifade etmek, özellikle sorumluluklar ve günlük işler yüzünden, bazı engellere ya da kısıtlamalara takılabilir. Gün yer yer biraz durağan geçse de, bugünkü gibi zamanlar kendi yolunu bulmak, başkalarına ya da koşullara bağlı kalmadan mutlu olmak ve işlerini halletmek için faydalıdır. Gün biraz dengesiz bir başlangıç yapabilse de, ilerleyen saatlerde ileriye dönük ve son derece olumlu bir enerji seni çevreleyecek.

    4 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün, para ya da pratik konularda küçük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin, ancak gün ilerledikçe ilerleme ve heyecan havası seninle olacak. Yine de fazla düşünmemek en iyisi. Küçük yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve kendini kısıtlanmış hissettiğin alanlara karşı normalden daha hassas olabilirsin. Güvensizlikler gündeme gelebilir ve başkalarının sana değer verdiğini ve saygı duyduğunu göstermesine olan ihtiyacın güçlü olabilir. Kendini toparlamadan önce duygularını bir süre yatıştırman gerekebilir; bu da aslında faydalı olabilir. İç huzurunu kaybetme pahasına bir şeyleri fazlasıyla içine almamaya dikkat et. Bir yanın sadece basitleştirmek ve geri çekilmek isterken, diğer yanın bu günlerde yoğun bir merak içinde; bu da dikkatini dağıtabilir. Hangi aktivitelerin sana iyi geldiğini, hangilerinin ise keyfini azalttığını fark etmen anlık olmayabilir, fakat bunun üzerinde çalışman iyi bir fikir. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarın, ortam değişikliğinin keyfini çıkarabileceğin bir fırsat doğabilir.

    5 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün, bazı farklılıklar ya da sorunlar öne çıkabilir ve bunlar ayarlamalar yapmanı gerektirebilir. Ay bugün ortaklık alanından yakınlık alanına geçiyor ve sen de yüzeyde kalmak ya da uyumu korumaktan çok, bir meselenin özüne inmeye daha fazla ilgi duyuyorsun. Yine de, Venüs'ün etkileri, çelişen ihtiyaçlar ve yaklaşımlarla boğuşurken seni kararsız bırakabilir. Başkaları gereksiz yere eleştirebilir, fakat böyle olsa bile, sen bundan daha da güçlü bir konumda çıkabilirsin. Güvensizlikler ve kendini koruma eğilimi, etkileşimlerinin normal akışını kesintiye uğratabilir. Onay ya da ilgi görme ihtiyacın artabilir, ancak başkaları kendi sorunlarına çok gömülmüş olduğundan bunu fark etmeyebilir. Biraz geri çekilmek ya da sakinleşmek şu anda senin için faydalı olabilir. Bugün, yarınki Ay tutulmasından önce, kendini anlamaya zaman ayır; çünkü öncelikle merkezini bulmaya odaklanman sana büyük fayda sağlayabilir. Yarın ise, duygularını gerçekten hissetmene izin verme zamanı olacak; onlardan kopmamaya dikkat et.

    6 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Ay, günün ilk bölümünde iş ve sağlık alanındaki transitine devam ediyor ve sen de meseleleri anlamaya ya da sorunları çözmeye odaklanıyorsun. Ancak ilerleyen saatlerde odağın daha rahatlatıcı uğraşlara kayıyor. Bugünkü etkiler, yalnızca Ay'ın geçişleriyle değil, hayatındaki zıtlıkları da öne çıkarıyor. Zihnini dinlendirmek için bir sorundan geçici olarak uzaklaşman gerekebilir; aksi halde dikkat dağınıklığı can sıkıcı bir dalgınlığa yol açabilir. İnsanları memnun etmek zor olabilir ve doğal akışın eksikliği tatmin bulmayı güçleştirebilir. Bu geçici bir durum; ancak bunun sonucunda yapacağın ayarlamalar sana eninde sonunda fayda sağlayabilir. Kendini gönülsüzce bir şeye bağlamaktan kaçın. Zayıf noktalarını güçlendirdikçe, gelecekteki hayal kırıklıklarından toparlanman da kolaylaşacaktır. Gün ilerledikçe ve bir Ay tutulmasına doğru ilerlerken, geçmiş ya da mevcut bir ilişki hakkında bir aydınlanma yaşayabilirsin.

    7 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün bazı konularda başkalarına güvenmek biraz zor olabilir, ancak gün ilerledikçe önemli farkındalıklara doğru ilerliyorsun. Pratik işlerine özel dikkat göstermek, şu anda genel iyilik halini oldukça artırabilir; fakat kendini, işe dahil olmak istemekle tanıdık olana bağlı kalmak arasında gidip gelirken bulabilirsin. Belki de sorunları çözmeye odaklanıp sonrasında keyfini sürmeye karar verebilirsin. Bugün bazı zamanlama sorunları söz konusu olabileceğinden, durumları ya da söylenenleri fazla ciddiye almak için iyi bir zaman değil. En iyi sonuç için işleri basit tut ve stresi azaltmanın yollarını ara. Eğer mümkünse, daha zor kararları, gerçekten ne istediğini daha net bildiğinde ve kendine daha çok güvendiğinde vermen iyi olur. Yaratıcı ve ilgi çekici uğraşlar bugün hâlâ seni çekiyor, ancak ilerleyen saatlerde Ay iş ve sağlık alanına geçiş yapacak ve sen de kolları sıvayıp işe koyulmayı tercih edeceksin. Yine de, Ay tutulmasından bir gün önce, bu konulara yeni bir gözle bakmanın zamanı.

    8 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünün enerjileri farklılıkları öne çıkarma eğiliminde, ve birisiyle aranda bir kopukluk ya da yeterince takdir edilmediğini hissetme durumu olabilir. Dilekler ve hayaller, değer algını etkileyebilir, ancak bu geçici. Günün enerjileri karışık olsa da, bir meseleyle ilgili duygularını keşfetmende sezgisel enerjiyi güçlendiriyor. Beklentileri yönetmek önemli bir strateji olabilir. Senin için önemli biri uzak ya da ilgisiz görünüyorsa, duygusal olarak mesafe koymayı ve kendi işine odaklanmayı dene. Takdir belki şu anda zor olsa da, en iyisini yapmak ve kendi tatminini ön planda tutmak daha iyidir. Zamanla fark edecekler! Küçük hayal kırıklıkları ve geçici enerji düşüşleri olabileceğinden, kendine fazla yüklenmemeye çalış. Günün ilk bölümünde Ay, ev ve aile alanındaki transitine devam ediyor; bu da seni tanıdık olanla kalmaya ve kendini korumaya yönlendirebilir. Daha sonra Ay, güneş haritandaki beşinci eve geçiyor ve kendini daha dışa dönük hissetmeye, başkalarıyla kendini paylaşmada daha özgüvenli olmaya başlıyorsun.

    9 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugünkü geçişler bazı küçük kopuklukları öne çıkarabilir ve Ay tutulmasından bir gün önce duygular genellikle yoğun olur. Gün, karar vermek için ideal olmasa da, faydalı bir dizi bilgi edinmen mümkün. Günün ilk bölümünde Ay, iletişim alanında ilerliyor; hızlıca yanıt veriyor veya bağlantı kuruyorsun, ardından en azından zihinsel olarak daha çok gevşemeye veya işleri kolayına almaya meyilli oluyorsun. Farklı motivasyonlarının, ihtiyaçlarının ve yaklaşımlarının daha çok farkına varıyorsun. Yine de, bir ilişkide küçük bir hayal kırıklığı, plan değişikliği veya kafa karıştırıcı bir durum yaşanabilir. Koşullar tarafından biraz kısıtlanmış veya engellenmiş hissedebilirsin. İnsanlar çok açık veya alıcı olmayabilir. Sosyal hayatın, aşk hayatın veya eğitimle ilgili hedeflerini değerlendirmek için biraz geri çekilmeyi düşün. Küçük sorunlara dikkat et; bu, seni daha heyecanlı zamanlar için özgürleştirmeye yardımcı olur. Kendini aşırı koruyucu olmaya eğilimli olursan, ruh halin düşebilir ve ilişkilerin olumsuz etkilenebilir.

    10 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü geçişler, ihtiyaçlarının çatıştığını öne çıkarma eğiliminde. Bir yanın ilerlemek isterken, daha koruyucu ve düşünceli bir yanın aynı derecede ısrarcı görünüyor. Bu durum küçük yanlış anlamalara yol açabilir. Bugün bazı konularda başkaları seninle aynı fikirde olmayabilir. Mevcut geçişler güvensizlikleri tetikleyebilir ve kötü zamanlama, sorunlara yol açabilir. Bunlar kalıcı engeller değildir ve seni üretken uğraşlara yönlendiriyorsa faydalı olabilir. Ay tutulmasından bir gün önce, neyin sevinç, büyüme ve gelişimin önünde engel olabileceğini değerlendirmek için uygun bir zaman. Gün ilerledikçe yeni bir konu öğrenme, öğretme veya becerilerini tazeleme arzusu artıyor. Ayrıca kişisel ortamında biraz huzursuzluk ve farklı şeyler görme, deneyimleme isteği olabilir.

    11 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Ay, günün ilk yarısında senin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün biraz farklı veya rutin dışı olan şeylere ilgi duyuyorsun. Yine de, ilişkilerle ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşanabilir ve çelişen ihtiyaçlar ile yaklaşımlarla boğuşabilirsin. Venüs'ün küçük zorlukları nedeniyle, etkileşimlerin bazen kötü zamanlama, enerji eksikliği veya durağanlık yaşayabilir. Taze bir bakış açısı kazanmak için biraz geri çekilmek faydalı olabilir. İnsanlar geçici olarak yeterince işbirliğine açık olmayabilir; bu yüzden bağımsız çalışmak daha uygun olabilir. Stratejilerini yeniden düşün, ancak şimdilik duyguları fazla analiz etme. Karışık sinyaller olası, ama bu aynı zamanda bir durumu birden fazla düzeyde algıladığın anlamına gelir ve istersen değişen ihtiyaçlara hızlıca uyum sağlayabilirsin. Ay tutulmasından bir gün önce, dikkat dağıtıcı unsurları olabildiğince azaltmaya çalış. Bu zamanı, artan sezgini kullanarak kaynaklarını koruma, geliştirme veya inşa etme konusunda yeni yollar düşünmek için değerlendir.

    12 / 13

  • 7 EYLÜL 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün, algıların veya dikkat dağıtıcı unsurlarla boğuşuyor olabilirsin. Mevcut küçük ve zorlu Venüs etkileri nedeniyle, insanlar savunmada olabilir veya kısıtlamalar ya da kurallarla ilgili gerginlikler ruh halini etkileyebilir. Bir durumun olumsuz yanını görebilirsin; bu, artılarını ve eksilerini değerlendirmene yardımcı olur, ancak endişeler veya kaygılar ön plana çıkabilir. Eleştiriler ortaya çıksa bile, mevcut deneyimlerden ders çıkarma kararlılığı göster. Bugünkü geçişler farklı motivasyonları, ihtiyaçları ve yaklaşımları öne çıkarıyor, bu da kararsızlığa yol açabilir. Kendini bölünmüş hissedebilirsin; çünkü önemli bir kısmın pratik sorunları çözmeye odaklanırken, diğer bir kısmın daha çok sosyal yönelimli. Yarınki Ay tutulması senin burcunda olacak ve Ay, bugün günün ilerleyen saatlerinde Balık burcuna geçiyor. İçinde biriken duyguları serbest bırakma ihtiyacı hissedebilirsin. Kendi işini yapabileceğin ve dış etkenlerden uzak ekstra zaman ayırabilirsen, bundan büyük fayda göreceksin.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.