Günlük burç yorumları: 7 Ekim 2025 Salı

7 EKİM 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık, bugün, kaynaklar alanında bir Dolunay gerçekleştiği için farkındalıklar yaşanabilir. Bu tutulma, para, mülkiyet, değerli eşyalar, değerler, yetenekler, sorumluluk paylaşımı ve güç dengeleri konularında bir dönüm noktası getirebilir. Bir konuyu daha net görüyorsun ve kendine karşı dürüst oluyorsun; bu arınmanı sağlayabilir. Daha büyük bir öz-değer, değer, güvenlik ve rahatlık hissine doğru ilerliyorsun. Bu ortaya çıkan duyguları anladıktan sonra, daha önce görmezden geldiğin veya fark etmeye vakit bulamadığın bazı ihtiyaç ve isteklerini keşfedebilirsin. Bu, seni artan bağımsızlık, güvenlik ve olgunluk yoluna yönlendirecek farkındalıklar ve keşifler için iyi bir zaman. Uzun süredir geri planda tuttuğun ihtiyaç ve isteklerinle yüzleşmen muhtemel ve bu harika bir öğrenme deneyimi olacaktır.
