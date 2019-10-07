Günlük burç yorumları! (7 Ekim 2019 Pazartesi)

7 Ekim pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Oğlak’taki Ay Boğa’daki Venüs’la kare açı yapıyor. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Güçlü bir yenileme ruhuna sahipsiniz. Bu dönem, geçmişin yüklerinden sıyrılıp bugünkü hayatına geri dönmek isteyen herkes için çok iyi döneme işaret ediyor. Yeni bir başlangıç yapmak ister misiniz?

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    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün, uzun zaman önce size yapılan belirsiz bir vaat nihayet sağlam bir anlaşmaya dönüşmeye başlıyor. Bir süredir istediğiniz bir şeyi elde etmek üzeresiniz. Kutlamaya hazırlanın.

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