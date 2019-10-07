7 Ekim pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
07 Ekim 2019 Pazartesi
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Oğlak’taki Ay Boğa’daki Venüs’la kare açı yapıyor. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güçlü bir yenileme ruhuna sahipsiniz. Bu dönem, geçmişin yüklerinden sıyrılıp bugünkü hayatına geri dönmek isteyen herkes için çok iyi döneme işaret ediyor. Yeni bir başlangıç yapmak ister misiniz?
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, uzun zaman önce size yapılan belirsiz bir vaat nihayet sağlam bir anlaşmaya dönüşmeye başlıyor. Bir süredir istediğiniz bir şeyi elde etmek üzeresiniz. Kutlamaya hazırlanın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gözlem yetenekleriniz çok değerli olacak. Özellikle bir grup ortamında, başkalarının fark etmediği şeyleri görme yeteneğiniz, ihtiyacınız olduğunda size önemli bir avantaj sağlayacak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fikrinizi paylaşmak zorundasınız. Ne kadar korkunç olursa olsun. Bazı insanlar bugün soğuk, sert gerçeği duymaya ihtiyaç duyuyor ve onlara söyleyen kişi olmanız gerekiyor.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Söyleyemeyeceğiniz bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Paranoyanız bugün sizi doğru çıkarabilir. Günlük aktivitelerinizde biraz daha yavaş ilerleyin, gizli ajandası olan insanlar var.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeterli bilgiye sahip olmadığınız zamanlarda önemli kararları nasıl verebilirsiniz? Görünmeyenleri analiz edemezsiniz, bu yüzden bugün daha net bir görüntü istemeniz gerekir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size kabalık yapan ve terbiyesizlik yapan bir kişinin hareketlerine göz yummak zorunda değilsiniz. Duygularınızı ortaya çıkarmak ve kendinizi ifade etmek sizi daha iyi hissettirecek.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların size daha fazla saygı duymasını istiyorsanız, bugün adım atıp onlara ne yaptığınızı göstermek için harika bir gün. En kısa sürede en büyük etkiye sahip olmak için doğrudan açıkça davranın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza eklemek istediğiniz sihir zaten kendi derinliklerinizde duruyor. Hayal gücünüz büyük. Bugün size dünyanın geri kalanını göstermek için ortaya çıkaracak araçlar verilecek.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşiniz ya da sevgilinizle ilişkinizde gerginlikler ortaya çıkabilir. Olumsuz düşünmekten kaçının ve sadece sorunlarınıza veya hatalarınıza odaklanmayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyeriniz büyümenizi istediğiniz gibi mi büyüyor? Yoksa tam tersi mi? Önceliklerinizi yeniden incelemenin zamanı geldi. Eğer işiniz çok fazla zamanınızı alıyorsa, bugün kendinize izin verin.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün doğanızın daha muhafazakar tarafını dinleyin ve tamamen emin olmadığınız hiçbir şeye karışmayın. Aklınızdaki birçok konu, nihayet açıklığa kavuşuyor ve çevrelerindeki sorunlar ortadan kalkıyor.
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