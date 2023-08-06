Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2023 Pazartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugün gerçekten yapabileceğinizden daha fazlasını yapabileceğinize dair genel bir his var. Muhtemelen iyi niyetler söz konusu olsa da şimdi verilen sözlere güvenmemek daha iyidir. Ayrıca, harcamalara dikkat etmek akıllıca olacaktır. Son günler dikkatinizi hayatınızın pratik yönüne, aynı zamanda konforlara ve rutinlere çeviriyor. Bugün özellikle, farklı ve heyecan verici bir şey yapmak istemek ile zaten bildiklerinize bağlı kalmayı tercih etmek arasında bir parçalanma hissine işaret edebilir. Bir arkadaş, hatta bir proje veya fikir, teslim edilemeyecek kadar fazlasını vaat ediyor gibi görünebilir veya işlerin beklediğiniz kadar iyi veya hızlı gitmediği hissi olabilir. Cevap, kendinizi daha fazla zorlamak veya daha fazla çaba sarf etmek değil, sorunlu alanlar üzerinde çalışmak ve iyileştirmeler yapmaktır.
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