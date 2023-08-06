Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2023 Pazartesi

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, şu anda bir planınız veya kesin bir yönünüz olmayabilir ama şimdi farklı bir şey deneyimlemek için adeta açsınız. Gelecekle ilgili planlar zihninizde sağlam ancak bir parçanız geçmişe tutunuyor veya istediğiniz şeyin peşinden gitmemek için bahaneler buluyor olabilir. Bugün bunun yerine yükümlülüklere veya başkalarına hizmet etmeye yatkın olabilirsiniz. Suçluluk duygusu sizi kendi işinizi yapmaktan alıkoyabilir veya geçici olarak biraz güvensiz veya kendinizden emin olamayabilirsiniz. Bugün fikir alışverişinde bulunurken ekstra hassas olmak önemlidir çünkü bir tartışma tırmanabilir ve çok daha fazla hale gelebilir. En iyi sonuçlar için sağduyulu olun. Bir sorunu çözmek için gerekli tüm bilgilere sahip olmayabilirsiniz, bu da onu beklemeyi daha iyi hale getirir. Kararlar şimdi aceleye getirilmemeli.