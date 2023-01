Günlük burç yorumları: 6 Ocak 2023 Cuma

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir sır artık sır olmaktan çıkabilir. Bu, son zamanlarda duyduğunuz bir dedikodu veya kendi özel bilgileriniz olabilir, her iki durumda da, her an ortaya çıkabilir. Paylaşmaya hazır değilseniz özdenetiminizin devreye girmesi gerekecektir, çünkü konuşma sırasında bazı şeylerin ağzından kaçmasına izin vermek tehlikeli derecede kolaydır. Aileniz ve yakın arkadaşlarınız daha sonra rahatlamanıza yardımcı olabilir ve onlarla zaman geçirdikten sonra zihninizde ve kalbinizde daha fazla netlik bulabilirsiniz.