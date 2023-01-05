Günlük burç yorumları: 6 Ocak 2023 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnızlık mı sosyalleşmek mi? Şu anda, muhtemelen dinlenmek ve arkadaşlarınızla yaşamak arasında seçim yapmanız gerekecek. Neye karar verirseniz verin eğlenceli olmalı, bu yüzden tek bir doğru cevabı seçmek zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. Arkadaşlarınızla dışarı çıkarsanız, yolculuk için sizi takip eden başka birini fark edebilirsiniz. Bu kişi iyi tanıdığınız biri olmayabilir ve maceranız boyunca size karışık sinyaller gönderiyor olabilir. Endişelenmeyin, sadece eğlenmeye çalışın.
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