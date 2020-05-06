Günlük burç yorumları! (6 Mayıs 2020 Çarşamba)

6 mayıs çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Son zamanlarda sıvı tüketimine eskisi kadar dikkat etmiyor gibisiniz. Sağlığınız için bunun çok önemli olduğunu unutmayın.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hiç anlaşamayacağınızı düşündüğünüz kişilerle yakın arkadaşlık kuracağınız bir dönemdesiniz. Kimseyi tanımadan yargılamamanız gerektiğini öğreniyorsunuz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son iki gündür kendinizi yorgun ve bıkkın hissediyordunuz. Ancak bugün zihnen daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız.

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