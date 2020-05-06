6 mayıs çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
06 Mayıs 2020 Çarşamba
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Son zamanlarda sıvı tüketimine eskisi kadar dikkat etmiyor gibisiniz. Sağlığınız için bunun çok önemli olduğunu unutmayın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hiç anlaşamayacağınızı düşündüğünüz kişilerle yakın arkadaşlık kuracağınız bir dönemdesiniz. Kimseyi tanımadan yargılamamanız gerektiğini öğreniyorsunuz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son iki gündür kendinizi yorgun ve bıkkın hissediyordunuz. Ancak bugün zihnen daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevgilinizle birlikte vakit geçirdiğiniz süre boyunca gelecek planları yaptığınızı fark edeceksiniz. Hayatınızı paylaşmak istediğiniz kişiyi bulduğunuzu anlamak sizi çok mutlu edecek.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışma arkadaşlarınız bugün sürekli sizinle iletişim halinde olmak isteyecek. Bir projeyle ilgili önemli sorunları çözmek için size ihtiyaçları olacak.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kısa süre de olsa egzersiz yapmak size çok iyi gelecek. Kendinizi daha dinç ve genç hissetmeye başlayacaksınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evde geçirdiğiniz süre zarfında farklı konulara da ilginiz olduğunu fark etmiş olmalısınız. Daha çok sanatla ilgili olan bu alanlarda mutlaka profesyonel eğitim almalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kişisel gelişim konularında kitaplar okuyup araştırma yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgisi olan biriyle de konuşmayı ihmal etmeyin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde kafanız biraz bulanıktı. Ama bugün sonuçlanan işleriniz sayesinde rahatlamaya başlayacaksınız. İstediklerinizi elde etmeniz an meselesi.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Organizasyon yeteneklerinizi bu sefer online bir toplantı organize etmek için kullanacaksınız. Gerekli her şeyi ayarladığınızdan emin olmak için mutlaka yanınızda bir not defteri bulundurun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş konusunda kesinlik kazanmayan durumlar sizi fazlasıyla geriyor olmalı. Bir şeyler sonuçlanana dek siz kendinize bir B planı hazırlamaya başlayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün başka insanlarla iş birliği yaparak çalışmanız gerekecek. Birden fazla kafadan ses çıkması ufak tartışmalara yol açabilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konsantre olmanız, zihninizin berraklığı sayesinde bugün işlerinizde rahatlıkla başarıya ulaşabileceksiniz. Önünüze çıkan engelleri aşmakta da hiç zorlanmayacaksınız.
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