Günlük burç yorumları: 5 Şubat Perşembe

5 Şubat 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 5 Şubat Perşembe
Giriş: 05 Şubat 2026, Perşembe 00:00
Güncelleme: 07 Şubat 2026, Cumartesi 09:45
Venüs bugün Şiron ile altmışlık, Jüpiter ile biquintil açı yapıyor; bu da birbirimize şüpheden çok güven payı tanımamızı sağlayarak iş birliğini teşvik ediyor. Hatta şu anda birine ya da bir şeye güvenmek iyi hissettirebilir. Güvensizliklerimizi aşmayı öğrenmek, yakınlık ve paylaşımın kapısını aralıyor. Kusurlarımızın içindeki güzelliği görebiliyoruz. Ayrıca bastırdığımız ihtiyaç ve arzuları daha kolay fark edebiliriz; bu gizli ihtiyaçlarla daha sağlıklı bir ilişki kurmak faydalı olabilir. Gerçekte neye değer verdiğimizi keşfettikçe, ilişkiler ve finansla ilgili seçimlerimiz ve kararlarımız iyileşiyor. Ay günü Başak burcunda geçiriyor ve bütünü oluşturan parçaların özellikle farkındayız. Duygusal tatmin; sorunları çözmekten, karmaşadan düzen yaratmaktan ve başkalarına yardım etmekten geliyor. Sağlıkla ilgili konular daha güçlü bir şekilde gündeme gelebilir. Ay, Jüpiter ve Uranüs ile uyumlu açılar yaparak gelişme, büyüme ve serpilme ihtiyacımızı harekete geçiriyor.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün ve yarın, desteğine ya da yönlendirmene ihtiyaç duyan kişi ya da durumlar için güçlü bir sorumluluk ve ilgi duygusu geliştirebilirsin. Aynı zamanda özgün ya da yaratıcı bir şeyi başarıyla ön plana çıkarabilirsin. Başkaları seni fark ediyor ve sen de arkadaşlarını özellikle olumlu bir gözle görüyorsun. Bugünkü transitler, özellikle arkadaşlar ve sosyal çevrelerle rahatlık ve uyum sağlıyor. Kendini desteklenmiş hissedebilir ya da kolaylıkla destek veren rolde olabilirsin. Samimiyet ve açıklık, sana kazanç getiren temalar. Açıklığın, bağların iyileşmesini ya da yeniden canlanmasını başlatabilir.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünün enerjileri, akıllı düşünme ve sağlıklı yargılarda bulunma, olumlu geri bildirimler alma ve nazik ya da sıcak temas nedeniyle takdir görme açısından oldukça güçlü. İyi bir izlenim bırakıyorsun ve istediğin destek ya da onayı çekmek her zamankinden daha kolay geliyor. Bugün yaptığın işe özel bir dokunuş, sıcaklık ya da yaratıcılık katıyorsun. Problem çözme son derece destekleniyor. İç ihtiyaçların ve eğilimlerinle uyumlanmak için güçlü bir zaman; bunu yaptıkça seçimlerin daha bilinçli hâle geliyor. Özellikle kendine ait birkaç an yaratabilirsen, senin için önemli bir konu üzerinde çalışmak adına harika bir enerji var.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün fikirlerinle başkalarına kolayca ilham veriyor ya da onları etkiliyorsun. Kendini tanıtmak, yayın yapmak ya da öne çıkmak açısından uygun bir zaman ve alışılmışın dışındaki yerlerde aşk ya da keyif bulabilirsin. Hayatını iyileştirmeye yönelik küçük çabalar bile bugün tatmin edici olabilir; seni kısıtlayan sınırlamalardan kurtulurken kendini ifade etmenin yeni yollarına alan açıyorsun. Sıcaklık ve teşvik çekiyorsun; başkaları sana daha kolay güvenme eğiliminde. Şu anda kendine biraz kırılgan olma izni vermek iyi hissettirebilir. Öğrenme, paylaşma ve bağlantı kurma hoş bir şekilde öne çıkıyor ve özel bir ilgi alanı ya da konu dikkatini çekebilir.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün olgunluğun öne çıkıyor ve bu sana çok yakışıyor. Başkaları senden tavsiye isteyebilir. Duygularını netleştirmek odak noktası olabilir. Bugün işine ya da araştırmalarına ekstra çaba ve dikkat vermenin faydaları var. Borçlar, destek ya da ortak kaynaklarla ilgili bir sorunda çözüm çok mümkün görünüyor. Özellikle "yumuşak" bir yaklaşım benimsendiğinde, uzlaşmak bugün her zamankinden daha kolay. Görüşlerin son derece olumlu karşılanıyor ve becerikliliğin ön plana çıkıyor. Bir ilişkide yakınlığı geliştirmek ya da para yönetimi, özellikle de borçları daha verimli yönetmeye yönelik stratejiler üzerinde çalışmak için iyi bir konumdasın. İlgi, dikkat ya da desteği oldukça doğal bir şekilde çekebiliyorsun. Ruhsal açıklığın şu anda oldukça sevimli. Aynı zamanda daha güçlü bir amaç duygusunun tadını çıkarmak için de uygun bir zaman.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün sosyal ve romantik düzeyde kişisel çekicilik açısından güçlü bir enerji seninle. Uzun süredir devam eden ilişki sorunlarını geride bırakma fırsatı doğabilir. Bunlar ince ve fark edilmesi zor olsa bile, bağları güçlendirebilir. Biriyle bir inanç ya da fikir üzerinden bağlantı kurmak kalbini ısıtabilir ve plan yapmak şu anda oldukça keyifli. Duygularını, ister sözlerle ister davranışlarla olsun, ifade etmek için çok iyi bir durumdasın. Uzlaşma ve iş birliği her zamankinden biraz daha kolay geliyor. Başkalarının söylediklerine benzersiz bir açıklıkla yaklaşıyor, ne düşündüklerini sezgisel olarak yakalıyorsun. Özellikle birebir ilişkilerde müzakereler için harika bir zaman.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugünkü transitlerle birlikte, açıklık, hassasiyet ve dürüstlük gerektiren duygusal meselelerle ilgilenmek için çok uygun bir konumdasın. İşin, günlük düzenin ve bunlarla bağlantılı ilişkiler konusunda yargıların sağlam. Sağlığınla ilgili hangi noktaların ilgiye ihtiyaç duyduğunu sezgisel olarak çok iyi fark edebilirsin. Onarma ve iyileştirme çabaları son derece başarılı olabilir. Geçmişte gözünden kaçan detaylar şimdi bir araya geliyor ve anılara erişmek daha kolay. Daha odaklısın ve somut ilerleme kaydetmek için gerekli çabayı göstermeye isteklisin. Verdiğin hizmetler, sunduğun destek, yardımın ya da yaptığın iş takdir görüyor. Aynı zamanda pratik işlerini yoluna koymak için de mükemmel bir konumdasın. Başkaları güçlü iş disiplinini ve çalışma ahlakını fark edebilir.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün, güne dürüst ve olgun bir hava hâkim; buna ek olarak ortam oldukça sıcak ve bunu fazlasıyla takdir ediyorsun. Birbirimizden öğrenmeye istekli olmak ve genelde kendimize sakladığımız konuları paylaşabilmek, günün iletişim, yaratıcılık ve öğrenme açısından taşıdığı güzel enerjinin temelini oluşturuyor. Bugün aşk bağlantıları için ve hobiler ya da diğer ifade alanları üzerinden kişisel keyif almak için son derece elverişli olabilir. Çekiciliğin güçlü ve her zamankinden daha fazla dikkat çekiyorsun. Yaratıcı bir hedefe adanmak için çok iyi bir konumda olabilirsin ya da biri senin özverini ve fedakârlık yapma isteğini takdir edebilir. Bir kişiye ya da özel bir projeye veya uğraşa derin bir bağlılık hissedebilir ve bir meselenin özüne gerçekten inebilirsin.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün, duyguların, işin ve aile hayatınla uyum içindesin. Uzlaşma, iyileşme ve ilişkileri onarma temaları öne çıkabilir. Ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu doğru bir şekilde tartabiliyorsun. Hem konforu hem de kapsayıcılığı gözeterek ev ortamında bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Bir projeye, ailene ya da sevdiklerine adanmış hissetmek için güzel bir gün. Evinle özel olarak ilgilenmek güçlü bir şekilde gündeme gelebilir. Duygularını netleştirmek bugün oldukça başarılı olabilir. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarla anlaşmak her zamankinden daha kolay görünüyor; onlarla alanını ve düşüncelerini paylaşmaya açıksın. Aileyle yapılan görüşmeler ya da ev ve aile konularındaki pazarlıklar son derece iyi sonuçlar verebilir.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün mesajını çok iyi aktarıyorsun. İletişimin parlıyor; özel şifalı dokunuşun sözlerine ve tavrına güzel bir şekilde yansıyor. Açıklık ve dinlemeye istekli olmak şu anda çok önemli. Genelde tabu sayılan konulardan çekinmiyorsun ve yaklaşımın hem şefkatli hem de çekici. Hobilerinde ve uğraşlarında sevecek çok şey bulduğun bir dönem olabilir. Etkileyici bir mesaj oluşturmak ya da içten jestlerde bulunmak için harika bir durumdasın. Biriyle aradaki havayı temizlemek bugün iyi duygular getirebilir ya da genel olarak tatmin edici paylaşımlar yaşanabilir; bu da ruh hâlini yükseltir. Etkileşimler düşünceli ve özenli.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün iyi tavsiyeler sana ulaşabilir ve iletişim açık, hatta şifalandırıcı olabilir. Değerinizi ortaya koymak, gizli kalmış cevherleri ya da kullanılmayan kaynakları keşfetmek için güçlü bir zaman. Evle ilgili projelere biraz daha fazla zaman, enerji ve sevgi ayırabilirsin. Kalbine yakın uğraşlarda iyi bir ilerleme kaydedebilirsin. Doğal ve rahatlatıcı aktiviteler seni kendine çekiyor; para ile ilgili fikirler ve konuşmalar oldukça faydalı, hatta ufuk açıcı olabilir. Sözleşmeler ya da pazarlıklar yapmak ve belki de keyifli bir alışveriş gerçekleştirmek için elverişli bir dönem. Basit zevklerden ve konforlardan keyif alıyor, hayatındaki insanlara, durumlara ve kişisel eşyalarına dair duyguların ve takdirinle daha fazla temas kuruyorsun.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün ilgi alanlarına, eğitimine ya da bağlantılarına ekstra özen ve dikkat göstermekten büyük keyif alabilirsin. Aynı zamanda sevdiklerin için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun; cömert, yardımcı ve ilgili bir hâldesin. Sevdiklerine destek olabilme yeteneğinle gurur duyuyorsun. Toplantılar, eşleşmeler ve çeşitli uzlaşmalar için iyi bir zaman; çünkü güven aşılamak konusunda en iyi formundasın. Başkaları sana her zamankinden daha fazla çekiliyor ve sana güveniyor; sosyal sorunlar başarıyla çözülebilir. Kendini daha özgürce ifade ediyorsun ve bu durum başkalarının dikkatini çekiyor.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, şu sıralar seni daha güvende hissettirmeyi amaçlayan özel bir projeye oldukça adanmış hissedebilirsin. Bir hedefe ya da özel bir uğraşa kendini adamak seni yere sağlam basar hâle getirebilir ve hoş bir amaç duygusuyla doldurabilir. Maddi ve pratik işlerine daha objektif bakıyorsun; bu da onları net bir şekilde değerlendirmene yardımcı oluyor. Başkalarına hizmet etme ya da yardım etme konusunda güçlü bir istek duyabilirsin ve bu özellikle tatmin edici olabilir. Gizli bir çekim ya da perde arkasından gelen bir şans söz konusu olabilir. Kendine ayırdığın zamandan keyif alma olasılığın yüksek.

