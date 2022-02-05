Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022 Cumartesi)

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir şeyleri ertelemek normalde bir kaçış ve kötü bir şey olsa da bugün, bazı şeyleri başka bir zaman ilerletmek gerçekten gerekli olanlar için daha fazla zamana sahip olmanızı sağlayabilir. Her şey yolunda görünüyor olsa bile içinizde bazı kaoslara sürüklenebilirsiniz. Bu durumu görmezden gelmek yerine durup düşünmek ve köklerine inmek, büyük bir patlama yaşamadan çözmeniz için iyi olabilir.