5 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
05 Şubat 2020 Çarşamba
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Hayatınızın aşkıyla hiçbir zaman karşılaşamayacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu insanın hayatınıza bir noktada gireceğinden emin olabilirsiniz. Sadece doğru zamanı bekleyin ve umutsuzluğa kapılmayın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızdan birinin moralinin bozuk olması konusunda oldukça endişeleniyor gibisiniz. Bu konuya fazla kafa yormamaya çalışın ve arkadaşınızın iyi hissedebileceği aktiviteler organize edin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle önceden yaşadığınız problemler sizde o kadar derin yaralar açmış ki bunların yansımasını şu anki ilişkinizde görüyorsunuz. Önemli olan bu durumun farkına varmak ve düzeltmeye yoğunlaşmak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınızın evinde verdiği parti için çok heyecanlısınız. Eve giderken yanınızda küçük bir hediye götürerek ev sahibini mutlu etmeyi unutmayın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En çok ilginizi çeken konulara yönelmek ve bu alanda profesyonel eğitim almak için en doğru dönemdesiniz. Ancak birden fazla alana yönelmeniz enerjinizi düşürecektir, bunu göz önünde bulundurun.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi yeniden dekore etme fikri aklınızda dönüp duruyor. Bu fikri artık gerçeğe dönüştürmek için kafanızdaki fikirleri kâğıda dökmeli ve bir plan oluşturmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partneriniz ilişkinizdeki bazı problemler hakkında konuşmaya başladığında normalden daha aşırı bir tepki verebilirsiniz. Ses tonunuzu ayarlamaya çalışın ki tartışma daha da alevlenmesin.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın bir arkadaşınızdan hediye alabilirsiniz. Bu hediye sizi hem duygulandıracak hem de huzursuz hissetmenize sebep olacak. Çünkü arkadaşınızın aldığı hediyenin maddi değerinin çok yüksek olduğunu fark edeceksiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partneriniz bedenen sizin yanınızda olsa da zihninde kendi problemleriyle boğuşmakta. Ona sorunun ne olduğunu sorun ve beraber çözmeye çalışın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızda yeni projeler mi oluşmaya başladı? Bu projelerin kaynağında olan insanlarla iletişiminizi koparmamalı ve birlikte bu süreçte yer almalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski bir dostunuzla yeniden iletişime geçtiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dostunuza artık daha farklı bir gözle baktığınızı anlamalı ve duygularınızı ona açıklamalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işinizi yaparken tam olarak odaklanamamanızın tek bir sebebi var o da aşık olmanız! Sevgilinizi görmek için sabırsızlanıyor ve işinize yoğunlaşamıyorsunuz. Biraz sakinleşin ve profesyonel davranmaya çalışın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir tabloya baktığınızda hissettiğiniz şeyler bugün sizi çok etkileyecek ve ilham verecek. Yeni yapacağınız işlerde kullanmak için yeni fikirler üretmeye başladığınızı fark edeceksiniz.
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