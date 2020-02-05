TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın bir arkadaşınızdan hediye alabilirsiniz. Bu hediye sizi hem duygulandıracak hem de huzursuz hissetmenize sebep olacak. Çünkü arkadaşınızın aldığı hediyenin maddi değerinin çok yüksek olduğunu fark edeceksiniz.