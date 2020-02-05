Günlük burç yorumları! (5 Şubat 2020 Çarşamba)

5 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Hayatınızın aşkıyla hiçbir zaman karşılaşamayacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu insanın hayatınıza bir noktada gireceğinden emin olabilirsiniz. Sadece doğru zamanı bekleyin ve umutsuzluğa kapılmayın.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın arkadaşlarınızdan birinin moralinin bozuk olması konusunda oldukça endişeleniyor gibisiniz. Bu konuya fazla kafa yormamaya çalışın ve arkadaşınızın iyi hissedebileceği aktiviteler organize edin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailenizle önceden yaşadığınız problemler sizde o kadar derin yaralar açmış ki bunların yansımasını şu anki ilişkinizde görüyorsunuz. Önemli olan bu durumun farkına varmak ve düzeltmeye yoğunlaşmak.

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