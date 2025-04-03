Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2025 Cumartesi

5 Nisan 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 03 Nisan 2025 09:30 Güncelleme: 03 Nisan 2025 09:31
ABONE OL

  • Satürn, Uranüs ile altmışlık açı yapıyor; uzun vadeli etkisi olan bir geçiş; ve Mars, bugün Uranüs ile altmışlık ve Satürn ile üçgen açı yaparak bu enerjiye dahil oluyor.Bu, Satürn-Uranüs altmışlığının üç kesinleşmesinden ilki; diğer ikisi 11 Ağustos 2025 ve 20 Ocak 2026'da gerçekleşecek.Şu anda, özellikle kariyer, iş ve yaşam yolu ile ilgili konular olmak üzere, sevdiğimiz şeyleri yapmaya ve yaptıklarımızdan keyif almaya daha yatkınız, ancak bu etki hayatın diğer alanlarına da yayılıyor.Şu anda meydana gelen olaylar karakter inşa eder ve hayat dersleri sindirilebilir niteliktedir.Bu, sağlam ve anlamlı ilerlemelerin yaşandığı bir dönemdir. Bağlantıları güçlendirmek, müttefiklerle bağ kurmak ve hayatımızın temel yapılarını oluşturmak için iyi bir zaman olabilir.Yaptığımız değişiklikler uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Özgün fikirler bu dönemde şekil alabilir veya başarılı bir şekilde gelişebilir.İstikrar ile gelişimi ya da heyecan ile olumlu sonuçları bir araya getirme fırsatı var; aynı şey yenilik ve gelenek için de söylenebilir.Bugün, Mars'ın Uranüs ile altmışlık açısı sayesinde bir rutinden çıkmak, yenilik yapmak veya yeni yöntemler denemek için motiveyiz, ancak aynı zamanda kendimizi fazla zorlamamaya ve belli gelenekleri ya da denenmiş yöntemleri onurlandırmaya da dikkat ediyoruz.İlerleme adına, kinleri veya geçmişteki yükleri bırakmaya kararlı olabiliriz.Hayallerimize ve ilham verici hedeflerimize ulaşmak için çalışmak şu anda doğal geliyor.Aynı zamanda, lehimize işleyen yolları seçmemize yardımcı olan bir tarafsızlık gücüne sahibiz. Kendi yolumuza gitme cesaretimiz artıyor ve kendimizi daha üretken, odaklanmış ve amaç sahibi hissediyoruz.İlk Dördün Ay evresi bu gece, Yengeç burcundaki Ay'ın Koç burcundaki Güneş ile kare açı yapmasıyla gerçekleşiyor.Her ilk dördün Ay evresinde olduğu gibi, bir kriz teması hakimdir ve harekete geçme zorunluluğu hissederiz. Şu anda engellerle karşılaşabiliriz ve ideal olarak bunlar bizi motive edebilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, biriyle buluşmak veya size yardımcı olacak özel bir bilgi edinmek şu anda önemli olabilir. Pratik işlerinizi veya ev hayatınızı iyileştirmenin yeni yollarını keşfedebilir ve zamanınızı, enerjinizi, yeteneklerinizi, paranızı ve kaynaklarınızı son derece verimli kullanabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars, Uranüs ve Satürn ile uyumlu açılar yaparken ve Satürn ile Uranüs de birbirine destek verirken, ilerleme kaydetmeye ve gelişim sağlamaya heveslisiniz, ancak aynı zamanda bu konularda gerçekçi ve pratiksiniz. Evle ilgili düzenlemeler işleri kolaylaştırabilir. Harekete geçme veya bir duruma müdahale etme ihtiyacı güçlü olabilir. Mars'ın güneş haritanızın dördüncü evinde bulunması, bastırılmış duygularınızı harekete geçirirken, içsel dünyanızda yapılan değişiklikler de aynı derecede önemli bir odak noktası olabilir. Gelecekteki güvenliğiniz için sıkı çalışmaya hazırsınız. Bir korkuyu veya alışkanlığı aşmaya yönelik adımlar atmak şu anda ön planda olabilir.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bu, gerçekçilik ile ruh veya bağımsızlık arasında sağlıklı bir denge kurmak için olağanüstü bir dönemve bugün özellikle iletişim, fikirler, öğrenme, öğretme veya rehberlik etme ile ilgili aktiviteler açısından ilham verici olabilir. İşleri halletmek ve yaptıklarınıza kendinize özgü bir tarz katmak istiyorsunuz. Öğrenme girişimlerine ve ilişkilere özel enerji, çaba ve zaman harcamaya heveslisiniz. Kendinizi zihinsel olarak veya öğrenme yoluyla zorlamaya motive olmuş durumdasınız ve şu anda fikirleriniz kazandırıyor. Aynı zamanda, hedeflerinize ulaşmak için çaba göstermeye de hazırsınız. Eğer çalışmanın size faydası dokunacaksa, bunun için harika bir zaman. İster eksiklerinizi kapatıyor ister kendinizi ileriye taşıyor olun, öğrenmeye yönelik çabalar şu anda çok başarılı olabilir. Ayrıca bir meydan okumayı üstlenmeye de ilgi duyuyorsunuz.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, işinizi, kariyerinizi veya itibarınızı sağlamlaştırmaya odaklanırken, ara sıra gelen dinlenme ve gevşeme çağrılarına da yanıt vereceksiniz. Bu günlerde işi ve dinlenmeyi ayırmak hem önemli hem de oldukça başarılı bir strateji! Görevlerinize daha dinç, enerjik ve belki de ilham dolu bir şekilde yaklaşacak ve iyi yapılmış bir işin ardından dinlenmenin tadını çıkarmaya daha fazla hak kazandığınızı hissedeceksiniz. Örneğin, dinlenirken işi tamamen aklınızdan çıkarmak ve hedeflerinize odaklanırken dikkatinizi dağıtacak unsurları en aza indirmek için uygun bir zaman. Odaklanmak burada kilit nokta! İş veya para yönetimine dair yeni ama pratik yaklaşımlar ön planda olabilir. Bunun yerine, geçmiş hakkında yeni bir şey öğrenebilir ve bu bilgiyle ilerleyebilirsiniz. Sizi kısıtlayan bir projeyi veya kötü bir alışkanlığı geride bırakmak için mükemmel bir zamandasınız. Para meseleleri, kişisel eşyalarınıza veya değerli varlıklarınıza özen göstermek ve mülkiyetle ilgili konular gündemde olabilir ve lehinize gelişebilir. Strateji ve sabrın önemini kavrıyorsunuz, ancak aynı zamanda yenilikçi yaklaşımlara da açıksınız. Sorumluluklarınız ve enerji seviyelerinizle uyum içinde hissedebilir, işleri yoluna koyabilirsiniz. Bugün üretken olmak içsel bir ihtiyacınızı tatmin edebilir.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, şu anda önemsediğiniz insanlar ve davalar konusunda heyecan duyabilirsinizve bu süreçte sizi daha büyük hedeflerinize yaklaştıracak değerli beceriler ediniyorsunuz. Özellikle ilişkiler, seyahat, hukuki konular, yayıncılık ve yüksek öğrenimle ilgili kararlar ve taahhütler uzun vadeli ve önemli olabilir. Yakında kalıcı bağlar kurabilirsiniz. Mars bir süre daha burcunuzda ilerleyerek harekete geçme isteğinizi artırıyor. Bugün Mars, Satürn ve Uranüs ile uyumlu açılar yapıyor; bu da dostlukları güçlendirmek veya yeni bağlantılar kurmak için harika bir fırsat sunuyor. Alternatif olarak, sizi canlandıran ve heyecanlandıran uzun vadeli projelerden ilham ve motivasyon alabilirsiniz. Müdahale etme veya düzeltici ya da ilerici adımlar atma arzunuz bugün hoş bir şekilde yoğun. Günün yenilikçi enerjisinin tam merkezindesiniz! Başkaları size olumlu tepki veriyor, bu da sizi ağ kurma, ortak aktiviteler ve iletişim açısından avantajlı bir konuma getiriyor. Kişisel fırsatlar, grup aktiviteleri, arkadaşlar veya hatta arkadaşların arkadaşları aracılığıyla gelebilir; çünkü şu anda özellikle etkileyici bulunuyorsunuz. Aynı zamanda, güvenlik ihtiyacınızın daha fazla farkındasınız ve bu nedenle güvenliğinizi sağlama yolunda adımlar atmak şu anda size doğal geliyor.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bu dönem, pratik ve duygusal ihtiyaçlara dikkat etmeyi ödüllendiriyorve tatmin edici uğraşlar sonuç verebilir. Şu anki geçişler, perde arkasında yürütülen faaliyetler veya bir sorun alanını sonlandırmak için sizi güçlü bir konuma getiriyor. Beklenmedik bir kaynaktan destek alabilir ya da kendi içinizdeki güç ve cesaretle kendinizi şaşırtabilirsiniz. Şu anda kilit nokta, yaratıcı yanınızı kullanmak ve işleri biraz farklı yapmaktır. Bir meseleden yeterince uzaklaşarak onu hızlıca halledip ilerleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda, her detaya özen göstermek istiyorsunuz. Kendinizi özgürleştirme motivasyonunuz şu anda güçlü, bu yüzden bu fırsatı değerlendirin! Bazen biraz ekstra itici güce ihtiyacınız olur ve şu an tam da bunun için uygun bir zaman olabilir. Neyse ki, sabrınız sayesinde hemen sonuç vermeyen veya uzun vadeli çaba gerektiren bir işe odaklanabilirsiniz. Çabalarınızı, kalıcı olma potansiyeli taşıyan işlere yönlendirmeye çok daha fazla ilgi duyuyorsunuz.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bir partner veya özel bir arkadaş, fikirlerinizi, eğitim hedeflerinizi veya seyahat planlarınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Geniş ailenizden biriyle veya ortak ilgi alanlarını paylaştığınız insanlarla bağ kurmak da özellikle tatmin edici olabilir. Bir partner veya ilişkiniz, sizi doğrudan ya da dolaylı olarak yeni zirvelere ulaşmaya, yeni yerler veya fikirler keşfetmeye ya da yeni bir beceri öğrenmeye teşvik edebilir. Bugünün enerjileri, fikirlerinizi paylaşmak, heyecan verici ama aynı zamanda değerli ve pratik bir şeyler öğrenmek ya da önemli bağlantılar kurmak için oldukça uygun. Romantik fırsatlar veya arkadaşlarla buluşmalar ön planda olabilir ve bunlar, alışılmış rutinlerinizin dışındaki aktiviteler aracılığıyla daha olası hale gelebilir. Eğer öğretiyor, rehberlik ediyor veya başkalarını yönlendiriyorsanız, coşkulu sunumunuz insanların sizi takip etmesini sağlayabilir. Bugün, kendinizi meşgul ve güçlü hissetmek için oldukça elverişli bir gün. İnsanları, projeleri ve koşulları olduğu gibi kabul etmek ve elinizdekilerle çalışmak başarının anahtarıdır. Bir ekip çalışmasına veya kişisel bir projeye enerji harcamak faydalı olabilir ve arkadaşlarla üretken aktiviteler yapmak da iyi sonuçlar verebilir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, şu anda yaptığınız değişiklikler derinlere işliyor ve yıllar boyunca size fayda sağlayabilir. Genel olarak, kontrol edebileceğiniz şeylerle ilgilendiğinizde, belirsiz konuların zamanla yerine oturacağına veya kabul edilmesinin kolaylaşacağına inanmak için iyi bir zaman. Destek, finans, sağlık, beslenme ve iş ile ilgili planlar yapıyor, dengeye odaklanıyorsunuz. Hem yapı hem de spontane hareket alanı sağladıkça, mantıklı sağlık programları geliştirme ve kötü alışkanlıklardan kurtulma şansınız artıyor. Bugün, öncülük etme veya yenilik yapma arzunuz da oldukça aktif. Mevcut düzeninizi iyileştirecek ilginç girişimler veya yöntemler geliştirmekten keyif alabilirsiniz. Rakiplerinizi fark etseniz bile onların önünde olma ihtimaliniz yüksek. Geçmişte sizi aşağı çeken sınırlayıcı bir durumu, gelecekteki hedefleriniz ve hırslarınız için güçlü bir motivasyon kaynağına dönüştürmek için iyi bir zaman. Yeni bir bakış açısı, artan özgürlüğe doğru atılan ilk adım olabilir. Sizi iyi bir noktaya taşıyacak her şeye hazırsınız. Ayrıca, çabalarınızın takdir edilmesiyle profesyonel veya kamusal alanda değer gördüğünüzü hissedebilirsiniz, hatta küçük ölçekte bile olsa. Hızla ilerlemek isteseniz de, bugün gerekli temelleri atmaya odaklanmanız gereken bir gün.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, yaratıcı çabalarınızı, hobilerinizi veya eğlence ve romantik uğraşlarınızı yapılandırmak, şu anda bir ilişkiyi güçlendirebilir. Müzakereler başarılı olabilir ve ilişkilerde makul sınırlar belirlemek işe yarayabilir, ancak aynı zamanda biraz özgürlük ve spontane olma ihtiyacını da göz önünde bulundurmalısınız. Bu günlerde yaratıcılığınız için oldukça yapıcı kanallar keşfedebilir ve bundan büyük tatmin duyabilirsiniz. Bugün, gelişim hissi güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Karşılaşmalar alışılmadık veya şaşırtıcı olabilir ya da hayatınızdaki önemli biri deneyiminize sağlıklı bir heyecan katabilir. Ortak hedefler ve bakış açıları şu anda daha net görünebilir ve bu da bir bağı güçlendirebilir. Yine de, üzerinde fazla düşünmediğiniz bir şeye aniden atılmak için uygun bir zaman değil. Bunun yerine, bir beceriyi geliştirmek, bir sanatı mükemmelleştirmek veya içtenlikle bağlı olduğunuz bir proje ya da girişime emek vermek için iyi bir gün. Stratejik davranmak ve öz disiplin göstermek için elverişli bir zaman, ancak aynı zamanda yenilikçi düşünmeye de açıksınız.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bu dönem, evden çalışmak veya evle ilgili işler yapmak için genel olarak iyi bir zaman olabilir. Aileniz, işinize her zamankinden daha fazla motivasyon ve destek sağlayabilir. Organize olmak ve disiplinli hareket etmek, işinizde ve sağlıkla ilgili çabalarınızda olumlu yansımalar yaratabilir ve yenilik yapmanız için size zaman kazandırabilir. Hedefleriniz büyük olsa da, aynı zamanda ayaklarınız yere sağlam basıyor. İş, sağlık veya ilişkiler konusunda yeni yöntemler benimsemeniz olası. Bu geçişle birlikte, favori bir projeye veya girişime kendinizi kolayca kaptırabilirsiniz ve destek bulmak hızlı ve zahmetsiz olabilir. Araştırmalar veya derinlemesine incelemeler, sizi şaşırtabilecek ve ilerlemenize yardımcı olabilecek önemli ve değerli keşiflere yol açabilir. Perde arkasında yapılan işler veya özel ya da yalnız başına harcanan çabalar ilgi çekici ya da gerekli olabilir. Evde çalışıyorsanız veya evle ilgili bir işle meşgulseniz, uzun vadede değer taşıyacak bir şeye odaklanmak sizin için daha anlamlı olacaktır. Hayatınızı daha düzenli ve kontrol altında hissetmenizi sağlayacak konuları ele almak için harika bir zaman.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, projelerinize veya çalışmalarınıza biraz daha gevşek yaklaşmak, şu anda perspektif kazanmanıza yardımcı olabilirve bu süreçte çabalarınızda daha fazla anlam bulmanız olası. Yaratıcı fikirlerinizi kanalize etmek ve yapılandırmak için yollar aramak ve yeteneklerinizi somut bir şekilde kullanmak için uygun bir zaman. Bugün, size yakın biri veya bir ilişki hedefi, kalbinizin arzusunu takip etmeniz için sizi motive edebilir. Hayatınızdaki önemli biri, sizinle ilgili bir konuda harekete geçmek için sabırsızlanıyor olabilir. Hangi fikirlerinizin ve planlarınızın gerçek potansiyele sahip olduğunu diğer zamanlara göre daha güçlü bir şekilde hissediyorsunuz ve şu anda bir projeye tamamen odaklanmak oldukça kolay olabilir. Özellikle bir partnerle veya birebir durumlarda çok verimli konuşmalar gerçekleşebilir. Gerçek, dürüst bir şekilde iletişim kurmak şu anda en etkili yol olabilir. Bugün, odak noktası, sizi aşağı çeken şeylerden kurtulmak olmalı.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, parasal durumunuzu ve yönetiminizi iyileştirmeye odaklanmanın, ev hayatınızı büyük ölçüde geliştirebileceğini keşfedebilirsiniz. Bu aynı zamanda sizi her alanda yönlendirebilir ve disipline edebilir. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar bugün favori, ancak aynı zamanda ayaklarınızı yere sağlam basmanız gerekiyor. Ev, iş, para ve çalışma ile ilgili projeler ve girişimler gelişebilir. İyileştirme ve büyüme arzusunu kucaklarsanız, istediğiniz sonuçları elde etme olasılığınız daha yüksek olacaktır, hatta tüm bu çabalarınız hayatınızı daha güvenli hale getirmeye yönelikse bile! Bu tutum, ilişkilerde olduğu kadar projelerinizde de geçerlidir. Bugün, evinize, işinize, rutinlerinize, sağlığınıza ve öz bakım programlarınıza dikkat etmek için mükemmel bir zaman, çünkü bu şeylere yeni bir bakış açısı getiriyorsunuz ve güveniniz çok önemli. Finanslarınızla ciddi şekilde ilgilenmek faydalı olabilir ve uzun vadeli alışverişler, iş projeleri veya yatırımlar üzerine düşünmek önemli bir yer tutabilir. Şu an, her şeyi değerlendirip planlar yapmak veya temelleri atmak için uygun bir zaman.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bu, iletişimi ve öz ifadenizi geliştirmek için genel olarak güçlü bir zaman. Öğrenme süreci daha kolay akıyor ve ulaşım seçenekleri sizin için açılabilir. Daha iyi bağlantı kurma veya dolaşma yolları, hayatınızı önemli, tatmin edici ve kritik şekillerde değiştirebilir. Öğrendiklerinizde ve iletişimde yeni heyecanlar bulmak, hayatınızı önemli ölçüde zenginleştirebilir ve kendinize daha iyi bakma konusunda ilham verebilir. Yeteneklerinizi oldukları gibi, ne fazla ne de eksik değerlendirerek gördüğünüzde, kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Fırsatlar, ziyaretler, kısa seyahatler, mesajlar ve e-postalar aracılığıyla gelebilir ya da kardeşler, sınıf arkadaşları ve komşularla olan bağlantılar üzerinden de ortaya çıkabilir. Özellikle yaratıcı öğrenme, kişisel ilgi alanları, romantik ifade ve tatmin edici eğlence için çok iyi bir durumdasınız. Bir hobiyi, projeyi, oyunu veya hatta bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Ayrıca romantizm veya eğlencelere olan ihtiyaçlarınızı oldukça ciddiye alıyorsunuz ve kişisel tatmin ve zevkle ilgili bir hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak planlara enerji harcayabilirsiniz.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.