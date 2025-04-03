Günlük burç yorumları: 5 Nisan 2025 Cumartesi

Satürn, Uranüs ile altmışlık açı yapıyor; uzun vadeli etkisi olan bir geçiş; ve Mars, bugün Uranüs ile altmışlık ve Satürn ile üçgen açı yaparak bu enerjiye dahil oluyor.Bu, Satürn-Uranüs altmışlığının üç kesinleşmesinden ilki; diğer ikisi 11 Ağustos 2025 ve 20 Ocak 2026'da gerçekleşecek.Şu anda, özellikle kariyer, iş ve yaşam yolu ile ilgili konular olmak üzere, sevdiğimiz şeyleri yapmaya ve yaptıklarımızdan keyif almaya daha yatkınız, ancak bu etki hayatın diğer alanlarına da yayılıyor.Şu anda meydana gelen olaylar karakter inşa eder ve hayat dersleri sindirilebilir niteliktedir.Bu, sağlam ve anlamlı ilerlemelerin yaşandığı bir dönemdir. Bağlantıları güçlendirmek, müttefiklerle bağ kurmak ve hayatımızın temel yapılarını oluşturmak için iyi bir zaman olabilir.Yaptığımız değişiklikler uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Özgün fikirler bu dönemde şekil alabilir veya başarılı bir şekilde gelişebilir.İstikrar ile gelişimi ya da heyecan ile olumlu sonuçları bir araya getirme fırsatı var; aynı şey yenilik ve gelenek için de söylenebilir.Bugün, Mars'ın Uranüs ile altmışlık açısı sayesinde bir rutinden çıkmak, yenilik yapmak veya yeni yöntemler denemek için motiveyiz, ancak aynı zamanda kendimizi fazla zorlamamaya ve belli gelenekleri ya da denenmiş yöntemleri onurlandırmaya da dikkat ediyoruz.İlerleme adına, kinleri veya geçmişteki yükleri bırakmaya kararlı olabiliriz.Hayallerimize ve ilham verici hedeflerimize ulaşmak için çalışmak şu anda doğal geliyor.Aynı zamanda, lehimize işleyen yolları seçmemize yardımcı olan bir tarafsızlık gücüne sahibiz. Kendi yolumuza gitme cesaretimiz artıyor ve kendimizi daha üretken, odaklanmış ve amaç sahibi hissediyoruz.İlk Dördün Ay evresi bu gece, Yengeç burcundaki Ay'ın Koç burcundaki Güneş ile kare açı yapmasıyla gerçekleşiyor.Her ilk dördün Ay evresinde olduğu gibi, bir kriz teması hakimdir ve harekete geçme zorunluluğu hissederiz. Şu anda engellerle karşılaşabiliriz ve ideal olarak bunlar bizi motive edebilir.