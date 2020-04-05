Günlük burç yorumları! (5 Nisan 2020 Pazar)

5 nisan pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Son birkaç haftadır para konusunda büyük sıkıntılar çekiyordunuz ancak bugün yakın bir dostunuzun desteğiyle az da olsa rahatlayacaksınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızın fikirlerini onaylayarak onları desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Fakat başarısızlığa uğrayacağından emin olduğunuz planları hakkında gerçekçi olmalısınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayal dünyasıyla gerçek dünya birbirinden çok farklı iki yer, bu çok açık. Önemli olan bu iki dünya arasında köprü kurabilmek ve hayallerinizi gerçek hayatta uygulayabilmek.

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