5 nisan pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
05 Nisan 2020 Pazar
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Son birkaç haftadır para konusunda büyük sıkıntılar çekiyordunuz ancak bugün yakın bir dostunuzun desteğiyle az da olsa rahatlayacaksınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın fikirlerini onaylayarak onları desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Fakat başarısızlığa uğrayacağından emin olduğunuz planları hakkında gerçekçi olmalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal dünyasıyla gerçek dünya birbirinden çok farklı iki yer, bu çok açık. Önemli olan bu iki dünya arasında köprü kurabilmek ve hayallerinizi gerçek hayatta uygulayabilmek.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aldığınız kararlarda hayal gücünüzün size önderlik etmesine izin verin. Bu her zaman mümkün olmadığından tadını çıkarmayı da unutmayın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ne kadar zor bir durum olursa olsun içinden bir şekilde sıyrılacaksınız sevgili yengeçler. Şu an tembellik yapmak daha cazip gelse de silkelenip nasıl bir yol izleyeceğinizi belirlemeniz gerekli.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz sizi mutlu etmekten çok geriyor ve siz bu durumdan bir hayli rahatsızsınız. Bir ilişki yürütmek göründüğü kadar kolay olmasa da bu kadar da acı vermemeli!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fantastik fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaştığınızda çok ciddiye alınmıyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlere herkesin saygı duymasına gerek yok, önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz günlerde partnerinize söylediğiniz bir şey yanlış anlaşılmaya yol açmış olabilir. Bugün bu durumu düzeltmek için biraz çabalamanız gerekecek.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cesur kararlar alma konusunda biraz endişelisiniz. Aşk hayatınızda olan değişikliklerin işinizi ve aile hayatınızı da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorsunuz ancak bu kararı çok yakın bir zamanda almanız gerekecek.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugüne dek hep ayakları yere sıkı basan ve mantıklı hareket eden biri olarak bilindiyseniz de artık biraz daha rahat olmak istiyorsunuz. Gücünüzün yetmediği şeyleri akışına bırakmayı öğrenmek bunun en önemli adımlarından olacak.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Canınızı sıkan bir durumla bile dalga geçmeyi ve eğlenmeyi başarabiliyorsunuz. Hayatı o kadar da fazla ciddiye almamak gerektiğinin önemini kavramış gibisiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok eskiden tanıştığınız biri bugün sizinle iletişime geçmek isteyecek ve bu durum sizi biraz rahatsız edecek. Hoşnutsuzluğunuzu bu kişiye açık bir şekilde belirtmelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok bencil biriyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmek için fazla yormayın çünkü siz ne yaparsanız yapın bu kişi kendi bildiğini doğru sayacak.
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