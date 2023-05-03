Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2023 Cuma

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek size düşebilir. Muhtemelen paylaşılamayan bir şey var ve adaletsizlik söz konusu olabilir. Suçu en çok sesi çıkan kişiye yüklemek kolay olsa da bu her zaman soruna gerçekten neden olan kişiyi işaret etmez. Herkesi sakinleştirmek ve huzuru korumak için verdiğiniz bir taviz size pek uymuyor olabilir. Daha büyük sorunun ne olduğunu belirleyin. Bu, üstü kapatılacak bir konu olmayabilir. Kendi hayatınıza döndüğünüzde de yakın ilişkilerinizde bir güç mücadelesiyle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda oldukça önemli biri sizden haksız bulduğunuz bir istekte bulunabilir ve zor bir durumda kalabilirsiniz.