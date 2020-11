YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harika hissediyor, harika görünüyor ve harikasınız, peki sorun ne? Açıkçası, ilişkiniz de dahil olmak üzere her cephede her şeyin bu kadar güzel olması sizi sabırsız kılıyor. Sadece her şeyin yolunda olduğunu kabul edin.