5 Aralık perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
05 Aralık 2019 Perşembe
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Her gün yaptığınız rutin işlerinizde yaşadığınız aksaklıkların Güneş ve Neptün’ün Balık burcunda yaptığı açılarla ilgisi var. En iyisini umup basit sorunlara odaklanmak bu aksilikleri çözmenize yardımcı olmayabilir.Bu yüzden detaylara odaklanmayı denemelisiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Melankolik hissetmenizden kaynaklı olarak bugün insanlardan biraz uzak durma eğiliminde olabilirsiniz. Bireysel olarak yapabileceğiniz aktiviteler yönelmek sizin için daha iyi olacak.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi seksi ve romantik hissediyor olmalısınız. Partnerinizin sizden uzakta olması bu durumdan faydalanmanızı biraz zorlaştırabilir. Onun yanınıza dönmesini bekleyin ve geldiğinde keyifli vakit geçirin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün uzun zamandır beklediğiniz bir misafiriniz sizi ziyaret edemeyeceğinin haberini verebilir. Bu sizi üzmemeli, yeni bir tarih ayarlamak için önünüzde hiçbir engel yok.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yakınınızın hastalık veya işsizlik haberi biraz modunuzu düşürebilir. Bu kişiyi ziyaret etmek bugün için güzel bir fikir olabilir. İyi bir dost olduğunuzu göstermeli ve desteğinizi esirgememelisiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün lüks eşyalara para harcamak size kendinizi çok iyi hissettirebilir. Bunu yaptığınız için kendinizi kesinlikle suçlamamalısınız. Zaman zaman kendinizi şımartmaya ihtiyaç duymanız normaldir.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşayacağınız küçük ailevi problemler bugün biraz canınızı sıkabilir. Muhtemelen eve davet edilecek bir kişiyle ilgili sorun yaşayacaksınız. Siz sosyalleşmek istemeseniz de aile bireylerinizi kırmamak adına misafirperver olmaya devam etmelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır konuşmak isteyip de ertelediğiniz bir konuyu artık partnerinizle konuşmayı deneyebilirsiniz. Bugün partneriniz iletişime oldukça açık. Bu fırsatı kaçırmayın!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınız zamanınızın çoğunu alacak gibi. Diğerlerinin isteklerine kendinizinkilerden daha fazla öncelik vermeye yatkın olsanız da kendi düşüncelerinizin de önemli olduğunu hatırlamanızda fayda var.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genelde dışa dönük bir insan olsanız da bugün kendinizi biraz utangaç hissediyor olabilirsiniz. Muhtemelen bir dostunuzla yaşadığınız tartışma sizi kötü etkilemiş. Bu yüzden içinize kapanmışsınız. Bunu kırıp sosyalleşmeye çalışmayı denemelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok yakın bir arkadaşınızın sizden uzakta olması yalnız hissetmenize sebep oluyor olabilir. Bu dönemi daha kolay atlatabilmek adını kendinizi meşgul etmek için aktiviteler bulmalısınız. Yeni bir hobi edinmeyi deneyin ya da işinize odaklanın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biriyle ilk defa randevuya çıkıyorsanız biraz dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda istikrarlı ilerleyeceğinden emin olmadığınız bir ilişkiye balıklama atlamamanızda fayda var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları ölüm kalım meselesine getirmekten vazgeçin. Sakinleşmeye ve rahatlamaya çalışın. Yoga ve meditasyon yapmak bunun için iyi bir yol olabilir.
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