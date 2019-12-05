Günlük burç yorumları! (5 Aralık 2019 Perşembe)

5 Aralık perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Her gün yaptığınız rutin işlerinizde yaşadığınız aksaklıkların Güneş ve Neptün’ün Balık burcunda yaptığı açılarla ilgisi var. En iyisini umup basit sorunlara odaklanmak bu aksilikleri çözmenize yardımcı olmayabilir.  Bu yüzden detaylara odaklanmayı denemelisiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Melankolik hissetmenizden kaynaklı olarak bugün insanlardan biraz uzak durma eğiliminde olabilirsiniz. Bireysel olarak yapabileceğiniz aktiviteler yönelmek sizin için daha iyi olacak.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi seksi ve romantik hissediyor olmalısınız. Partnerinizin sizden uzakta olması bu durumdan faydalanmanızı biraz zorlaştırabilir. Onun yanınıza dönmesini bekleyin ve geldiğinde keyifli vakit geçirin.

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