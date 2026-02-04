HTHAYAT
Günlük burç yorumları: 4 Şubat 2026 Çarşamba
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Şubat Çarşamba

4 Şubat 2026 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 4 Şubat Çarşamba
Giriş: 04 Şubat 2026, Çarşamba 00:00
Güncelleme: 05 Şubat 2026, Perşembe 10:24
1

Uranüs bugün durağanlaşıyor ve ileri harekete dönüyor. Uranüs 6 Eylül 2025'ten bu yana geri hareketteydi ve durağan konumuyla birlikte bu hafta Uranüsyen enerji havada yoğun bir şekilde hissediliyor. Gezegen önümüzdeki birkaç hafta içinde hız kazandıkça, kendimizi özgün biçimde ifade etme, risk alma, isyan etme, içgüdülerimizi dinleme ve değişimi harekete geçirme isteğimiz yeniden uyanıyor ya da dışa vuruluyor. Bugünkü Başak Ay'ı titiz ve detay odaklı. Ancak Güneş, Neptün ile yarı kare açı yapıyor; bu da kararsızlık, belirsizlik ya da isteksizlik hissi yaratabilir. Hedeflerimizden saptığımızda ve odağımızı geçici olarak kaybettiğimizde irade gücümüz düşebilir. Bu açı, dinlenmeye, hayal gücüne ya da ruhsal olarak tazelenmeye duyduğumuz ihtiyacı göz önünde bulundurmamız için nazik bir hatırlatma niteliğinde.

 

2

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Uranüs bugün, yaklaşık beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor ve iş ya da para kazanma fikirleri konusunda yenilik yapma ruhunu tazeliyor. Bu yaratıcı gezegenin uyanışıyla birlikte değişiklikler yapmaya hazırsın. Bu alanlardaki son döneme ait ikilemlere cevap bulmak daha kolaylaşıyor ve gerekirse kendi değerini savunmaya isteklisin. Uranüs Nisan ayında buradan ayrılacağı için, para alanında ileri harekete geçtiği bu zaman son kez yaşanıyor; bu da sürecin son düzlüğü anlamına geliyor. Bu transitin derslerini sindirmek için güçlü bir dönem. Paraya ve sahip olduklarına dair gelişen bakış açınla kaydettiğin ilerleme üzerine düşünmeye çalış. Ayrıca bir sonraki adımının "ne olması gerektiğini" çözmeye çalışmaktan biraz geri durmak zihnini toparlamana yardımcı olabilir. Neyin gerçek, neyin sadece içsel huzursuzluğun bir yansıması olduğunu ayırt etmeye çalış ve şu anda yeni projelere başlamaktan kaçın. Alana ihtiyacın var ve büyük olasılıkla bunu elde edeceksin.

3

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Uranüs uzun süredir burcunda misafir, ancak Nisan ayında yoluna devam edecek. Bugün Uranüs, yaklaşık beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor ve önümüzdeki haftalarda cesaretin artıyor. Bu, Uranüs'ün Boğa burcundaki transiti için son aşamayı işaret ediyor; bu asi, mesafeli ve bağımsız gezegenin burcundaki yolculuğundan neler öğrendiğini düşünmek sana iyi gelecektir. Bağımsızlığın artık çok daha güçlü bir motive edici unsur. Bu değişim aynı zamanda işe dair motivasyonunu tazeleyebilir ya da yaşam yolunda veya kariyer hedeflerinde ileriye doğru bir hareket anını gösterebilir. Bununla birlikte bugün itibariyle ilgili konular ya da kariyer hedefleri net görülmeyebilir; büyük kararları ya da önemli sözleri daha berrak bir zamana bırakmak en iyisi olabilir. Güneş–Neptün arasındaki zorlayıcı etki gününe bazı belirsizlikler katabilir, ancak bu etki aslında göz ardı ettiğin ya da ihmal ettiğin ihtiyaçlarını fark etmen için tasarlanmış.

4

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Uranüs, uzun süredir gizlilik alanındaki misafir gezegen olarak, bugün geri hareketini sonlandırıyor. Bu yön değişikliği, olumsuz tutumları geride bırakma ve geçmişi arkanda bırakma konusunda kendini daha donanımlı hissetmeni sağlayabilir. Fark edilmemiş duygu, arzu ve ihtiyaçları uyandırma işlevi görebilir. Uranüs uzun yıllardır güneş haritandaki bu alanı ziyaret ediyordu ve Nisan ayında buradan ayrılarak burcuna geçecek. Projeler, eğitimler ya da uzun vadeli bir hedefle ilgili ilerleme kaydedilebilir. Ayrıca bugün Güneş–Neptün arasındaki küçük bir zorlayıcı etki nedeniyle, yeteneklerini geçici olarak abartma ya da durumları ve insanları yanlış değerlendirme eğilimi olabilir. Şüpheler büyük olasılıkla geleceğinle ilgili netlik ya da inanç eksikliğinden kaynaklanıyor; ancak şu an için keskin tanımları biraz gevşetmek gerekebilir. Olayların akışına izin vermek ve her şeyi ölçülü tutmak, bugün dengeli ve doğal bir mutluluk hâlini korumanın anahtarı.

5

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Uranüs'ün bugün sosyal alanındaki geri hareketini sonlandırmasıyla birlikte, arkadaşlık kurma ruhun tazeleniyor. Bağlantıların son zamanlarda güvenilir gelmediyse, artık işleri yoluna koymaya ya da mevcut durumu en iyi şekilde değerlendirmeye hazırsın. Uranüs değişim ve ilerleme isteğini uyandırabilir ve şu anda güneş haritandaki bu alanın transiti için son düzlüğe girmiş durumda. Sosyal çevrende beklenmedik farkındalıklar ya da mutluluk hedeflerinle ilgili sürprizler yaşanabilir. Ayrıca Uranüs yakınlık alanını da yönettiğinden, bağlanma ya da destekle ilgili bir konu ilerleyebilir ve tıkanıklıklar çözülebilir. Bugün karar vermek net olmayabilir. Elinde tüm bilgiler olmadan bir sonuca varmak için kendini pek hazır hissetmeyebilirsin. İlişkiler biraz uyumsuz görünebilir, ancak bu durum çoğunlukla birbirinizden ya da ilişkinin kendisinden beklentilerde yapılacak bazı ayarlamalarla çözülebilir. Uzun vadeli hedeflerin, vizyonların ve bağlantıların aynı anda dikkatini çekiyor; bu da bir denge bulmayı zorlaştırabilir. Ani isteklerin gerçek arzulardan çok heves olma ihtimaline dikkat et. Bugün mümkün olduğunca gözlemci olmaya çalış ve şimdilik yargıyı ertele.

6

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Uranüs bugün, yaklaşık beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor. Önümüzdeki haftalarda ortaklıklar ve kendine özgü yolunu bulma konusunda ruhun güçleniyor. Kişisel ve profesyonel anlamda risk alma ve inançla adım atma becerin artıyor. Kariyerle ilgili konular hayatında yeniden kıvılcım kazanıyor ve motivasyon seviyen yükseliyor. Yeni başlangıçlar, netlik ve gelişim öne çıkıyor. Uranüs kariyer ve itibar alanındaki transiti için artık son aşamada; Nisan ayında buradan ayrılacak. Bugün ayrıca bazı anlarda enerjinin düştüğünü hissedebilir, dikkat dağıtıcı şeylere kapılmayı fazlasıyla kolay bulabilirsin. Kişisel ilgi alanların oldukça yoğun ve şu sıralar duygusal ya da ruhsal bazı ihtiyaçlar ısrarcı bir şekilde kendini hissettirebilir. Zihnini sürekli oyunda tutmak için en iyi zaman olmayabilir; ancak sağlıklı bir kaçışa izin verebilirsen, bunun sana iyi geldiğini göreceksin.

7

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Uranüs bugün, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor ve önümüzdeki haftalarda inançlarını eyleme dökme motivasyonun yenileniyor. Hayata ve evrene olan genel güvenin artıyor. Bu yön değişikliğiyle birlikte anlamlı değişiklikler yapmak daha kolay; öğrenme ve paylaşma konusunda daha cesursun. Bu değişim aynı zamanda iş, sağlık ve günlük rutinlerine de ekstra bir ivme kazandırıyor. Bu, Uranüs'ün ruhsal alanındaki transitinin son etabını işaret ediyor; Nisan ayında güneş haritandaki en üst noktaya ilerleyecek. Bugün Ay, burcundayken, Güneş–Neptün arasındaki küçük bir zorlayıcı etki işleri biraz ağırdan almanı öneriyor. Her zaman "açık" olmak zorunda değilsin; düşüncelerini toparlamayı ve kendini yeniden dengelemeyi seçebilirsin. Yine de bugün hafif eğlencelerle ciddi uğraşlar arasında biraz kararsız kalman mümkün. Rutinden kısa bir mola verme ihtiyacı hissedebilirsin.

8

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Uranüs, yaklaşık beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor ve borçlar, krediler ya da maddi destekle ilgili sorunları çözmek daha net ve kolay bir hâl alıyor. Geri hareket döneminde gecikmelerin daha sık yaşandığı yaratıcı, maddi, yakınlık ya da romantik konularda artık ileri yönde bir hareket olası. Kendini, duygularını ve fikirlerini başkalarıyla paylaşmaya hazırsın. Ancak bugünkü Güneş–Neptün arasındaki küçük zorlayıcı etki, karar verirken tereddüt etmene yol açabilir. Yeteneklerimizi olduğundan farklı değerlendirme eğilimi var; bunun farkında olmak, sorunları ve ruh hâli dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Yaratıcı ve hayal gücünü kullanan uğraşlar ya da konulara yaklaşım biçimleri için iyi bir durumdasın; başkalarının baskısından ya da katı bir programa uymak zorunda kalmaktan uzaklaşabilirsen çok daha iyi olur. Zayıf planlama ve iletişim, programları karıştırabilir, ancak bu dönem ilerlemeden önce ayarlama yapmak ve dinlenmek için uygun.

9

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, seni yere basmaya ve merkezlenmeye destekleyen her türlü faaliyet, daha amaçlı bir şekilde ilerlemene yardımcı olacaktır. Buna rağmen bugünkü enerjiler oldukça dağınık. Odağın geçici olarak dağılabilir ve enerji seviyelerin bir miktar düşebilir. Bu durum geçici olsa da, maddi uğraşlardan biraz uzaklaşıp ruhsal ya da duygusal ihtiyaçlarını beslemen gerektiğine dair bir mesaj taşıyor. Devam etmeden önce çözülmesi gereken bir sorun olabilir ya da bir konuyla ilgili duygularını netleştirmen gerekebilir. Seni yoldan fazlaca saptırabilecek ani heveslere kapılmak yerine, küçük bir mola ya da değişiklik planlamak muhtemelen en iyisi. İç huzursuzluk oldukça olası, ancak biraz çabayla bunu olumlu bir şeye dönüştürebilirsin. Neyse ki Uranüs bugün, yaklaşık beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor ve bir ortaklıkta ya da aileyle ilgili konularda netlik veya ilerleme getiriyor. İlişkiler zaman zaman inişli çıkışlı ya da öngörülmesi zor olsa da, dalgalarla savaşmak yerine onlarla birlikte akabileceğine dair daha iyi bir hisse ulaşabilirsin. Gecikmeler kalkıyor. Şu anda istikrarlı bir ilerlemeye işaret eden çözümler, çıkış yolları hatta atılımlar söz konusu.

10

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Uranüs bugün, yaklaşık beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor. Bu dönüş, işine ya da sağlık ve iyi yaşam hedeflerine yenilikçi fikirler getirme konusunda özgüvenini artırıyor. Aynı zamanda iletişim, öğrenme ve bağlantı kurma açısından da güçlü bir etki söz konusu. Günlük rutinlerde ve programlarda beklenmedik durumları kabullenmek artık daha kolay; son aylarda kendini sık sık kaotik zamanlamaların kurbanı gibi hissetmiş olabilirsin. Darbelere uyum sağlama ve işleri kendi lehine çevirme zamanı! Uranüs şu anda güneş haritandaki bu alanın transitinin son aşamasında. Bugünkü Güneş–Neptün arasındaki küçük zorlayıcı etki, seni alışılmışın dışında bir şeye özlem duyar hâle getirebilir; ancak asıl zor olan ne istediğini netleştirmek olabilir. Rutinler daha az katlanılır görünse de, onlardan tamamen kaçınma fikrine de tam olarak ısınamıyorsun. Hem çeşitlilik ihtiyacını hem de aynı derecede güçlü olan sakinlik ve güvenlik ihtiyacını tatmin edecek yollar bulabilirsen, çok daha doyurucu bir gün geçirebilirsin. Bunu başaramazsan, belirsizlik hâlinde fazla oyalanmamaya çalış.

11

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Uranüs bugün, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor ve kalbin ile yaratıcılığını özgürleştirmeye yardımcı oluyor. Bu aynı zamanda para konuları için de olumlu bir değişim. Kendini daha canlı hissediyor ve ilişkilenme biçimindeki eski kalıpları bırakmaya hazır oluyorsun. Yaratıcı ve romantik uğraşların yanı sıra iş ve finansal meseleler de ileriye doğru hareketleniyor; bu alanlarda karar vermek artık çok daha kolay geliyor. Uranüs şu anda neşe alanındaki transitinin son aşamasında. Bugünkü Güneş–Neptün arasındaki küçük zorlayıcı etkiyle birlikte, kesin cevaplar arama ya da sağlam planlar yapma konusunda biraz gevşemek en iyisi. Ego ve maddi dünyayı bir süreliğine arka plana alıp hayal gücüne kulak vermek için daha uygun bir zaman; her ne kadar başta bu isteklere direnç gösterebilsen de. Önemsiz bir konuyu gereğinden fazla büyütmediğinden ya da basit bir meseleyi gereksiz yere karmaşık hâle getirmediğinden emin ol; şu anda eğilim bu yönde. Konulara olumlu bir açıdan bakmaya açık ve istekli ol, ancak gerçekçilikten de kopmamaya özen göster.

12

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, yönetici gezegenin Uranüs bugün, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor. Şu anda adeta yeniden açılıyor, özgüvenle tazeleniyorsun. Uranüs bir süre daha ev ve aile alanında kalacağından, ev ve aile yaşamına dair farkındalıklar, sürprizler ya da yeni düşünce biçimleri deneyimleyebilirsin. Önümüzdeki haftalarda hızı arttıkça, değişimlerin sana olduğu hissi azalıyor ve gerekli değişimleri bizzat senin başlattığını daha fazla hissediyorsun. Bir süredir yaşanan öz güvensizlik ya da belirsizlik döneminin ardından cesaretin yeniden güçleniyor. Bugünkü Güneş–Neptün arasındaki küçük zorlayıcı etkiyle birlikte, mutluluğunun sorumluluğunu başkasından beklemek yerine kendin üstlenmen en iyisi. Beklentiler gerçekçi olmayan şekilde yükseldiğinde ilişkiler ve ruh hâli zarar görebilir. Yönetilmesi gereken bir belirsizlik ya da kafa karışıklığı olabilir ve bu sisle savaşmamak en doğrusu. Şimdilik geri çekilip seçeneklerini değerlendirmek daha uygun. Duygularının tadını çıkarmaya çalış, ancak henüz onları eyleme dökme.

13

ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Uranüs bugün, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor. Bu yön değişikliği; kişisel ilgi alanların, iletişim, ulaşım ya da eğitim konularında özgüvenini artırmaya yardımcı oluyor. Yeni dünyalara ve fırsatlara açılıyorsun. Özellikle bağlantı kurma ve iletişimde kendine güvenini, kararlılığını ve netliğini güçlendiriyor. Projelere yeniden ilgi duyulabilir ve hayatında ihtiyaç duyduğun değişiklikleri yapmak için kendini daha güçlü hissedebilirsin. Uranüs Nisan ayında güneş haritandaki bu alandan ayrılacak; bu da iletişim alanındaki transitinin son etabında olduğunu gösteriyor. Ayrıca bugün, yalnızca kesin sonuçlara varmaya odaklanırsan ya da gününe gereğinden fazla şey sığdırmaya çalışırsan, biraz dalgalı ruh hâli ya da kafa karışıklığı yaşanabilir. Durumları yanlış değerlendirebilir ya da geçmişteki zayıf planlamaların küçük ama can sıkıcı sonuçlarıyla uğraşıyor olabilirsin. Taze ya da yeni bir yaklaşım ilgini canlı tutabilir; sürprizlere yer bırakabilirsen çok daha iyi olur.

