Günlük burç yorumları: 4 Ocak 2023 Çarşamba

4 Ocak 2023 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 03 Ocak 2023 10:34
ABONE OL

  • Hayat, bugün yaptığınız şeydir. Gün, sizi idealist umutlarınızı ve hayallerinizi tartışmaya yönlendiriliyorsunuz. Ne yazık ki, bazı karşılaşmalar eski duygusal yaraları yeniden açabilir ve yalnızlığa neden olabilir. Yine de geçmişi geçmişte bırakmanın mümkün olduğunu hissetmelisiniz. Duygular muhtemelen daha kaygısız ve özgür olacaktır. İşleri akışına bırakmaya hazırsınız.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski utançlar zihninize geri dönebilir. Belki de kişiliğinizin bir yönü geçmişinizde bir kusur olarak değerlendirildi ve şimdi kendinizden bu yanınızı göstermeniz isteniyor. Eleştiri yapıcı olabilir, ancak kendinizde değiştiremeyeceğiniz şeylerle ilgili şikayetler kaba ve gereksizdir! Bu geçmiş algıyı bir kenara bırakmanın ve zihniyetinizi yeniden yazmanın zamanı gelmiş olabilir. Ne de olsa, bu aslında başka birinin bakış açısıydı ve bunun sizi sonsuza kadar rahatsız etmesine izin vermek zorunda değilsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız yakın zamanda yaşadığınız zor bir dönemde size yardımcı olabilir. Kaygı için bir neden olsun ya da olmasın, endişelenmek sizin için bir sorun olabilir ve bu da odaklanmanızı anlaşılır bir şekilde zorlaştırabilir. Yine de arkadaşlarınıza ulaşmak, sizi rahatsız eden olumsuz düşüncelerden uzaklaşmanın iyi bir yoludur. Onların hikayelerini ve şakalarını dinlemek ve onlarla kendi hikayenizi paylaşmak ve belki de endişelerinizi dile getirmek biraz daha hafif hissetmenize yardımcı olabilir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu aralar kendinizi tek başınıza bulabilirsiniz. Gün boyu duygusal hassasiyet sizin için mümkündür ve diğerleri bu artan kırılganlığı fark edebilir. Olumsuzluğa sarmak bir eğiliminiz var, bu yüzden ne söylediğinizin ve başkalarına nasıl göründüğünüzün farkında olmaya çalışın. Diğerleri de sizi tuzağa düşürüyor olabilir, bu yüzden herhangi bir olumsuz etki yaratmaktan kaçının! Dik durun ve duygulara sahip olmanın sizi insan yaptığını unutmayın, bu sizi zayıf yapmaz.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumluluklarınızla ilgili mücadeleler uyarı vermeden gerçekleşebilir. Çevrenizdeki diğer insanlar daha otoriter hale gelebilir veya işiniz bir anda ekstra özen gerektirebilir. Bunun da ötesinde, başlangıçta katılmak istemediğiniz etkinliklerden yararlanmaya daha yatkın olabilirsiniz. Sizi manipüle etmeye çalışan insanlara karşı dikkatli olun ve karşı çıkmaktan çekinmeyin. Yeterince sorumluluğunuz var!

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir arkadaşınızın bugün şefkatinize ihtiyacı olabilir. Kendinizi, özellikle onlarla empati kurma ve ağlanacak bir omuz olarak hareket etme yeteneğiniz varsa, mücadeleleri konusunda birine danışmanlık yaparken bulabilirsiniz. Bununla birlikte, kendi sorunlarınız varsa, aynı şekilde yanıt veremeyebilirler. Ne kadar yardımcı olabilmeyi isterlerse istesinler, bu da haksızlık gibi gelebilir. Kendinizi sanatsal yollarla kendi başınıza ifade etmeyi veya paylaşabileceğiniz başka birini aramayı düşünün.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Üretkenlik tutkusu, bu süreçte başkalarıyla iyi geçinmenin kolay olacağı anlamına gelmez. Çok çalışarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz! Yine de, başkaları size yardım etmeye normalden daha az istekli olabilir ve onların hayallerinizi, hatta sadece yapılacaklar listenizi düpedüz önemsemediklerini görebilirsiniz. Başkalarının neden olduğu yardım eksikliği veya gecikmeler nedeniyle, yavaş çalışıyor olabilirsiniz. Sabırlı olun, sonuç harcadığınız çabaya değecek.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişinizdekine benzer bir durum hemen köşede olabilir. Sevdiğiniz biriyle aranız bozuk olabilir ve bu, çok fazla zaman harcadığınız biri olsa bile, endişe, sorununuzu çözmek ve sonuca varmak için birlikte çalışmak yerine sizi kaçmaya teşvik ediyor olabilir. Bu örnekte haklı olmak muhtemelen tüm ilişkiyi çöpe atmaya değmez. Sorundan saklanmadan iyileşmek için elinizden geleni yapın.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mücadeleler empati yoluyla iyileştirilebilir. Birisi özellikle öfkeli veya pasif-agresif olabilir ve bu normalde anlaşamadığınız bir kişi olabilir. Ortak geçmişinize ve davranış biçimlerine rağmen, onların duygularını dışa vurmalarına ve kendi duygularınızı paylaşmalarına izin vermek, gerginliğin dağılmasına yardımcı olabilir. O zamanlar doğal görünmeyebilir, ancak onlarla mümkün olmasını beklemediğiniz bir şekilde bağlantı kurabileceğinizi görebilirsiniz.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarına her zamankinden daha fazla bağımlı olabilirsiniz. En iyi arkadaş veya yakın bir partner, tüm zamanınızı birlikte geçirebileceğiniz en iyi kişi gibi görünebilir ancak mesafe aslında kalbi daha da büyütür ve sevdiğiniz kişinin sürekli yanında olmadığınızda, yeniden bir araya geldiğinizde onları daha iyi takdir edebileceksiniz. Başka biriyle veya kendinizle biraz zaman geçirmeye çalışın!

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi ifade etme fırsatı bugün sizi hazırlıksız yakalayabilir ve bazı tereddütlere yol açabilir. Yaratıcı yönünüzü ne kadar sergilemek isterseniz isteyin, ailenizi veya ait olduğunuz başka bir önemli grubu hayal kırıklığına uğratma korkusu sizi yine de üzebilir. Ailenizi gururlandırmak isteyebilirsiniz, ancak dikkate almanız gereken tek faktör bu değildir. Bu senin hayatın ve seni mutlu edecek şeyi yapabilmelisin.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda yanlış bir şey söylemekten korkabilirsin. Çevrenizdeki insanlar tarafından düşüncelerinize ve fikirlerinize daha fazla odaklanılarak dikkatler üzerinizde olabilir, ancak yine de başkalarının sinirine basmamak için kendinizi geri çekiyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki huzuru korumak iyi olsa da, gerçek duygularınızı bastırmak da sağlıklı değildir. Hiçbir şey söylemezseniz başkalarının da gizlice aynı şekilde hissedip hissetmediğini asla bilemezsin. Cesur olun ve konuşun!

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çocukluk anıları her an gündeme gelebilir. İster olumlu ister olumsuz olsun, bu hatıraları düşünmek için kendinize izin vermek, içinizdeki çocuk için iyileştirici olabilir. Ayrıca diğer insanlara karşı kendinizi yabancılaşmış hissettiğinizi de fark edebilirsiniz. Bu onların size bu şekilde hissettirmeye çalışmalarından kaynaklanmayabilir, ancak onların farklı deneyimleri sizi oraya ait olmadığınız konusunda endişelendirebilir. Bu korkulara teslim olmayın. Herkes benzersizdir ve bazen izole edilmiş hisseder, bu konuda endişelenmesini beklemediğiniz insanlar bile.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.