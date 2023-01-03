Günlük burç yorumları: 4 Ocak 2023 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar kendinizi tek başınıza bulabilirsiniz. Gün boyu duygusal hassasiyet sizin için mümkündür ve diğerleri bu artan kırılganlığı fark edebilir. Olumsuzluğa sarmak bir eğiliminiz var, bu yüzden ne söylediğinizin ve başkalarına nasıl göründüğünüzün farkında olmaya çalışın. Diğerleri de sizi tuzağa düşürüyor olabilir, bu yüzden herhangi bir olumsuz etki yaratmaktan kaçının! Dik durun ve duygulara sahip olmanın sizi insan yaptığını unutmayın, bu sizi zayıf yapmaz.
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