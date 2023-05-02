Günlük burç yorumları: 4 Mayıs 2023 Perşembe

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayat şu anda karşı tarafın çok daha kalabalık olduğu bir savaş gibi hissettirebilir. Bir anlaşmazlık, insanlar tarafından dışlanmış hissetmenize neden olabilir ve bu onları da incitiyor olsa da, onlardan daha fazla yaralanmış olabilirsiniz. Hatalarınızdan ders alma isteğiyle iletişim kurmak, bu anlaşmazlığı sona erdirmenin en özgün yoludur ve muhtemelen o da sizinle alçakgönüllülükle karşılaşacaktır. Aranızdaki bağ, doğru ya da yanlış olmaktan daha fazlasını ifade ediyor. Hayat boyu zorluklarda yanınızda olacak samimi bir dostu kazanmak, ufak tefek sürtüşmelerden daha değerli bir kazançtır.
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