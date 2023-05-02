Günlük burç yorumları: 4 Mayıs 2023 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleneğe bağlı kalmaya çalışmak sizi engelliyor olabilir. Kültürel bir standarda göre yaşamaya çalışıyor olabilirsiniz ancak bu sizi durgunluğa sürükleyebilir ve tatminsiz bırakabilir. Sizin için önemli olan insanların standartları ve hayalleri keşfetmeye değer ancak bunlar sezgisel olarak size göre değilse, o zaman daha az gidilen yolu seçmek konusunda özgürsünüz. Şimdiye dek bir ilerleme kaydetmiş olabilirsiniz ve geri dönmek, size başa sarıyormuşsunuz gibi hissettirebilir ancak önünüzde uzanan uzun yaşamı düşünün ve bunun pek de uzak olmayan bir zaman sonra ne kadar önemsiz gözükeceğine odaklanın.