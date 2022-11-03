Günlük burç yorumları: 4 Kasım 2022 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda mali durumunuz üzerinde bir kontrol duygusu hissedebilirsiniz ancak, daha büyük ufuklar peşinde koşmak için cazip bir teklif, bunu sarsma potansiyeline sahiptir! Bağımsızlığın avantajlarını işbirliğine karşı tartmanız gerekebilir, diğer insanlar size daha fazla kaynak sunabilir, ancak aynı zamanda özerkliğinize müdahale edebilirler. Ne istediğinizi açıkça bilin ve söylemekten çekinmeyin. Bu şekilde, diğer kişinin hedeflerinize engel olmayacağından emin olabilirsiniz.
Facebook Yorumları