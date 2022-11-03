Günlük burç yorumları: 4 Kasım 2022 Cuma

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadığınız fiziksel bir sorun hakkında endişelenmek, kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir. Endişenizin ayrıntılı bir en kötü durum senaryosuna dönüşmesine izin vermeden önce, belki de endişelerinizi başka birine dile getirmeyi düşünmelisiniz. Sorununuzu beklediğinizden daha kolay nasıl çözeceklerini biliyor olabilirler. Herhangi bir spesifik öneride bulunmasalar bile, en azından bu şikayeti olan tek kişinin siz olmadığınız konusunda sizi temin edebilirler ve tek başına bu bile baskının bir kısmını hafifletebilir!