Günlük burç yorumları: 4 Ekim 2024 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, şu anda iç dünyanıza, ailenize veya kişisel yaşamınıza daha fazla odaklanmış olabilirsiniz; yine de kendinizi geçmişte ya da kendi içinizde sıkışmış bulmuyorsunuz. Aksine, sizi bir süredir rahatsız eden sorunlara mükemmel çözümler bulabilirsiniz. Yine de, küçük bir engeli aşmanız gerekebilir. Gün ilerledikçe, Merkür ve Satürn bir quinqunx açısına doğru ilerlerken, bir uzlaşmaya varmak zorlayıcı ve hatta yorucu olabilir. Bunun yerine, aile veya ev işleri tarafından bunalmış hissedebilir; ancak kendinizi bunlardan uzaklaştıramayabilirsiniz. Bu geçişin enerjisiyle savaşmak yerine, rekabeti veya eleştiriyi, sizi geliştirmek için motive edecek şekilde kullanmayı hedefleyin. Gerçek şu ki, insanlar kalpten hareket etmiyor olabilirler, ancak niyetleri iyi olabilir. Bu, bir adım ileri iki adım geri gibi hissettiren bir enerji olsa da, aslında fark ettiğinizden daha fazla ilerleme kaydediyorsunuz.
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