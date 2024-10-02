Günlük burç yorumları: 4 Ekim 2024 Cuma

Ay gün boyu zarif Terazi burcunda ve hepimiz denge arayışındayız. Şu anda ölçülülük çekici geliyor. Bugün meydana gelen Venüs-Neptün minör karesi, bizi inanmaya yatkın olduğumuz şeylere inanmaya yönlendirebilir. Durumların ve insanların daha gerçekçi noktalarını, detaylarını ve kusurlarını göz ardı etmek anlık olarak iyi hissettirse de, sis perdesi kalkana kadar önemli alışverişler veya ilişki kararları vermekten kaçınmak en iyisi olacaktır. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Merkür, Satürn ile tekstil bir açıya doğru ilerliyor ve bu açı zihinsel endişeyi artırabilir, iyi ve pratik kararlar vermeyi engelleyebilir. İletişim zorlukları veya zihinsel engellerle karşılaşabiliriz.

Şüpheler, hareketlerimizi ve girişimlerimizi yavaşlatabilir. Yine de ne kadar rahatsız edici olursa olsun, bu süreç, ileriye doğru zorlamaya ara verip hedeflerimizi gözden geçirmemiz açısından faydalı olabilir.