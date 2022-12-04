Günlük burç yorumları: 4 Aralık 2022 Pazar

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akıl akıldan üstündür, özellikle şu anda. Gün, ilişkilerinizi güçlendirirken, bir yardım eli ile ne kadar çok şey başarabileceğinizi size hatırlatmak üzeresiniz. Geçmişteki bağlantılar sizi askıda bıraktıysa veya yok olduysa, romantik, profesyonel veya platonik olsun, bir partnerden neye ihtiyacınız olduğunu daha net bir şekilde anlayarak ilerlemeye başlayabilirsiniz, ancak bunu yaparken bir miktar açıklık hissini korumayı unutmayın. Dürüst olun ve şüpheye yer bırakmayın.
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