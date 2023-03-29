Günlük burç yorumları: 31 Mart 2023 Cuma

31 Mart 2023 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 29 Mart 2023 13:19 Güncelleme: 29 Mart 2023 13:20
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  • Hiçbir şey başa çıkmayacağınız kadar zor değil ancak her şey de çabanızı hak etmiyor. Bugün emeğinizi ve zamanınızı neye yatırdığınız konusunda biraz daha dikkatli davranmak isteyebilirsiniz. Zamanla, uğraştığınız şeye dönüşürsünüz; bu yüzden size sizden aldığı enerjiden daha fazlasını veremeyecek hiçbir şeye yatırım yapmayın. Gerçekten ödüllendirici olabilecek bazı yolları, alışılmış ancak sizin için yeteri kadar iyi çalışmayan başkalarına tercih ediyor olabilirsiniz. Kapıları kapatmaktan korkmayın, bir o kadar güzelli mutlaka açılacak!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizin için her şeyin yoluna girdiği, eşsiz bir gün. Nihayet iç dünyanızdaki düşünce savaşlarını kazanıyor ve duygularınızı size engel olmayacak bir şekilde işlemeyi başarıyorsunuz. Kalbiniz ve aklınız arasında kurduğunuz bu dengede inkâr edilecek hiçbir şey yok. Etrafınızdaki insanlar iyi niyetli olsalar dahi hiçbir şeyi sizden daha iyi bilmiyorlar. Bu, kendi sezgilerinize güvenmeniz gereken bir gün. Ne kadar doğru kararlar aldığınızı gördükçe, özgüveniniz hiç olmadığı kadar artacak!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendi kurallarınızı koymaya ve oyunu buna göre oynamaya hazırsınız. Kim ne derse desin, doğru bildiğinizden ve kalbinizin istediğinden şaşmıyorsunuz. Sorumluluklarınız dâhilinde bazı engelleriniz olabilir ancak insanlar, özellikle aileniz gerekmeyen sınırlar çizip müdahale bulunuyorsa buna karşı önlemlerinizi almanız gerekecek. Aşk hayatınızda da oldukça kararlı bir duruş sergiliyorsunuz. Tanışma evresinde olduğunu biri varsa kesin kriterlerinizi ve sınırlarınızı bilmesini sağlayın.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Etrafınızda olan biten her şeyi anlamaya çalışırken asıl şeyleri atlıyor olabilirsiniz. İnsanların her davranışını gözlemleyip bir çıkarım yapmak yerine topu onlara atmayı deneyin. Bırakın, kendi hislerini ifade etme sorumluluklarını alsınlar. Kimsenin mutluluğunun sağlayıcısı olmak zorunda değilsiniz. Bugün özellikle hayvanlarla aranız her zamankinden iyi olabilir. Muhtemelen ihtiyacınız olan topraklanmayı sağlayacağınız yer de doğa olacaktır. Kendi başınıza gayet mutlusunuz, yeter ki başkaları bunu gölgelemesin!

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hiçbir duygudan kaçmaya çalışmayın çünkü başaramayacaksınız. Gün boyu tanımlayamadığınız bir hissin hayalet gibi sizi takip etmesini istemiyorsanız bu olumsuz duyguların kaynağını bulmak için biraz zaman ayırın. Her şey gözünüzün önünde ancak görmek istemiyorsunuz. Şimdi içinize doğan şeyler bir kuruntudan ibaret olamaz. Gerçek, bir perdenin altında ancak onu ortaya çıkarmaya çok yakınsınız. Unutmayın ki doğrular, her zaman yalanlardan daha az can acıtır.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kime imreniyorsanız onunla vakit geçirmeye çalışın çünkü her şey birbirine sirayet ediyor ve doğru yansımaları üzerinize çekmek çok önemli. Tamamen iyi duygularla yaklaşmadığınız insanlardansa uzak durmaya çalışın. Gün bir ayna misali çalışıyor ve kötü bir nazarın sizi bulma ihtimali oldukça yüksek. İçinizde ne varsa ortaya dökün. Özellikle yaratıcı olmanız gereken konularda mümkün olduğu kadar serbest çağrışımlarınızı konuşturun. En kötü fikir bile konu üzerine hiç düşünmemekten daha iyi bir etki yaratır.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Takdir görüyor ve bunu fark ediyorsunuz. İnsanları etkilemeniz, fikirlerini değiştirmeniz veya desteklerini toplamanız gereken herhangi bir konuda bugün hiç olmadığı kadar şanslısınız. Kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük şansınızı denememek olacaktır. İçinizdeki gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için biraz daha özgür bir alanda bulunmanız veya kendinizle baş başa kalmanız gerekiyor olabilir. Bunu bir kişisel bakım olarak düşünün ve boş zamanlarınızı beklemek yerine programınızda bir yer açın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha kendiliğinden gelişen ve biraz sorumsuzca sayılabilen kararlar almaya yatkınsınız. Uzun bir süredir kurallara uyuyor ve muhtemelen bunun acısını çıkarmak istiyorsunuz ancak sizce bu doğru bir yaklaşım mı? Sizi bunaltan bir şeyler varsa elbette ki değişim mecburi fakat öfkenizi yanlış yere yöneltiyor olabilirsiniz. Bu, yalnızca haksız yere yükseldiğiniz insanları üzmekle kalmaz; aynı zamanda gerçek sorunun kaynağından uzaklaşmanıza da sebep olabilir. Odağınızı asıl probleme çevirmeye gayret edin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Fiziksel olarak oldukça güçlü bir konumdasınız, enerjiniz bir süredir yapılmayı bekleyen ev veya ayak işlerini halletmenin tam sırası. Gün ilerlerken karşınıza çözülmesi gereken bazı problemler çıkabilir ve bunların bir kısmı zihninizi bir bilmece kadar zorlayabilir. Bugün yetenekleriniz bu yönde keskinleşmemişse, bir şeyleri tek başınıza halletmek konusunda ısrarcı olmayın. Bir bilene danışın ve eğer isterseniz uygulama kısmında yine sadece kendinize güvenin. İş bölümü yapmak size çok fazla zaman kazandırabilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sanatçı, romantik yanınız ortaya çıkıyor ancak yeteri kadar takdir görmezse bir süre daha gizli kalabilir. Bu süreçte birilerinin tepkisinden çekindiğiniz için kendinizi geride tuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Atılması gereken bir sonraki adım, bu kişilerin hayatınızdaki varlığını sorgulamak olacaktır. Yakınlık dereceniz ne olursa olsun kimse gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanızın önüne geçememeli. Kendinize bir iyilik yapın ve insanlarla sınırlarınızı, ilişkilerinizi gözden geçirin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kalbiniz farklı bir ritimle atıyor! Sizi heyecanlandıran birileri var ve bu kendinizi daha iyi bir hale getirmek için bir motivasyon kaynağı olabilir. Beğenilme kaygısıyla dış görünüşünüz üzerinde çok fazla zaman harcayabilirsiniz. Bu anlaşılır olsa da sizi siz yapan asıl şeyi atlamamaya çalışın. Kendine has çalışan keskin zihniniz, bütün bu maddi dünya kaygılarından etkilenerek körleşiyor olabilir. Kendinizi hem içten hem dıştan beslemeyi unutmayın. Ufak bir tatil planlamak size şimdiden iyi gelebilir!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ne hissettiğinizi ifade etmek oldukça kolay olabilir. Siz duygularınızı doğru tanımlıyor ve bu şekilde yansıtıyorken insanların yanlış anlayışları kendi seçimleri olacaktır. Benzer şekilde, siz son derece dışa dönük ve enerjik hissederken çevrenizden benzer bir frekans yakalayamıyor olabilir ve partiyi tek başınıza sürdürmeniz gerekebilir. Muhtemelen bu size karşı alınan bir tavır değildir ama başkalarının üzüntüsünü sürdürmeniz de gerekmez. Karşılıklı hoşgörüyle herkes kendi patikasında bir gün geçirecek!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi en yakınınızdakilere karşı bile bazı şüpheler geliştirebilirsiniz. Bunun güvensiz ruh halinizden mi yoksa gerçekçi kanıtlara mı dayalı olduğunu anlamak için ikinci bir görüş almak isteyebilirsiniz ancak kime güveneceğiniz konusunda ekstra dikkatli olmalısınız. Eğer şimdi cevaba ulaşmanız gereken bir konu değilse, bugünün getirdiği sisler dağılana kadar beklemek ve kimseyi zan altında bırakmamak en iyisi olacaktır. Zihninizi sizi daha iyi hissettiren şeylere oyalayın, her şey olması gereken yere zaten varacak.

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