Günlük burç yorumları: 31 Mart 2023 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızda olan biten her şeyi anlamaya çalışırken asıl şeyleri atlıyor olabilirsiniz. İnsanların her davranışını gözlemleyip bir çıkarım yapmak yerine topu onlara atmayı deneyin. Bırakın, kendi hislerini ifade etme sorumluluklarını alsınlar. Kimsenin mutluluğunun sağlayıcısı olmak zorunda değilsiniz. Bugün özellikle hayvanlarla aranız her zamankinden iyi olabilir. Muhtemelen ihtiyacınız olan topraklanmayı sağlayacağınız yer de doğa olacaktır. Kendi başınıza gayet mutlusunuz, yeter ki başkaları bunu gölgelemesin!