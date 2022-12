ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdilik işleri nazikçe ele almak akıllıca olur. Bu dönemde tükenmek her an mümkün. Yapılacaklar listenize daha fazla şey yığmak konusunda dikkatli olun, çünkü işler yönetilebilir görünse bile, gelen her yeni yükümlülüğü dengelemek katlanarak daha zor olacaktır. Hayatta dikkatli bir şekilde ilerleyin ve yalnızca yapmanız gerekenleri üstlenin.