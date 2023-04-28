Günlük burç yorumları: 30 Nisan 2023 Pazar

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Grup etkinlikleri duygusal bağları güçlendirebilir. Daha önce kararsız hissettiğiniz bir grubun parçası olma sürecinden keyif alıyor olabilirsiniz ancak yaptıkları her şeyi de onaylamak zorunda değilsiniz. Onlarla aşırı özdeşleşmekten, kafanızı karıştıran bir sonuca varmaktan ve bu süreçte kimliğinizi kaybediyormuş gibi hissetmekten sakının. Aynı anda hem kendiniz ve hem de grubun bir parçası olabilirsiniz. Belki de ihtiyacınız olan kendinize biraz daha özel zaman ayırmaktır. Sizi siz yapan özellikleri daha fazla hayatınıza kattığınızda bunun aslında bulunduğunuz çevre ve yaşadığınız hayatla o kadar da ters düşmediğini fark edebilirsiniz.