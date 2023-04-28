Günlük burç yorumları: 30 Nisan 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir başkasına yardım etmek için inisiyatif kullanabilirsiniz. Yakın bir arkadaşınızın başına bir talihsizlik gelmişse ona herhangi bir sorunla başa çıkmasına yardımcı olacak yollar için destek ve ilham sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, işleri çok katı bir şekilde yapılandırmaya çalışmak, otoriter veya kontrol edici görünebilir. Bu nedenle, herhangi bir tavsiyede bulunmak için doğrudan sizden talep edene kadar beklemek akıllıca olacaktır. Antrenör değil takım oyuncusu olmaya çalışın. Karşınızdaki insan yardımınıza muhtaç bir durumdaysa duygularına karşı ekstra hassas olmanız gerekebilir aksi takdir iyi niyetiniz, kötü yorumlanabilir.
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