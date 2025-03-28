Günlük burç yorumları: 30 Mart 2025 Pazar

Güneş Tutulması Koç burcunda gerçekleşiyor ve Koç-Terazi eksenindeki altı tutulmanın sonuncusu oluyor. Bu Güneş Tutulması, bağımsızlık ve kişisel cesaret konularımızı öne çıkarabilir ve bu alanlarda bizi zorlayabilir. Kendimizle olan ilişkimize yeniden bakmak için güçlü bir zaman. Bizi zayıflatan şeylerle yüzleşerek kendimizi geliştirme ve güçlendirme yönünde adımlar atabiliriz. Yaşanan olaylar, otantik benliğimize sadık kalmadığımız alanları görmemizi teşvik edebilir ve dengesizlikleri düzeltmek için son bir itici güç verebilir. Bu Yeni Ay, geri hareketteki Merkür ile gevşek bir kavuşum yapıyor, bu da yolumuzu görmekte zorlanabileceğimizi gösteriyor. Ancak geçmişle ilgili rahatsızlıklarımız şu an çok gerçek olabilir ve bu da bizi yeni başlangıçlara yönlendirebilir. Alternatif olarak, geçmişi yeni bir bakış açısıyla görmek, ilerlememize yardımcı olabilir. Aynı zamanda, Koç burcunun yöneticisi Mars, Satürn ve Uranüs ile uyumlu açılar yaparak, yapı kurma ve yenilik yapma arzumuzu destekliyor. Merkür, 15 Mart'ta Koç burcunda geri hareketine başlamıştı, ancak bugün gerileyerek Balık burcuna dönüyor ve Balık burcunun (ve zodyağın) son derecesinde Neptün ile kavuşum yapıyor. Merkür, 7 Nisan'a kadar Balık burcunda geri harekette olacak, bu süreçte eski sorunlara, karışıklıklara ve tamamlanmamış projelere yeni bir bakış açısıyla dönebiliriz. Geçmişteki fikirlerimiz ve hayatımızdaki insanlar ya da ilgi alanlarımızla ilgili algılarımız değişebilir. Bu, hayallerimiz ve ideallerimizle bağlantı kurmak için güçlü bir dönem. Ancak, özellikle somut bilgiler ve rakamlar konusunda oldukça dalgın olabiliriz. Geçmişe odaklanma eğilimimiz artıyor. Merkür'ün Balık burcundaki geri hareketi sırasında gördüklerimizi ya da bildiklerimizi sorgulamak ön plana çıkabilir. Zihinsel ve duygusal enerjilerimizin çatışması nedeniyle bir tür hareketsizlik ve kararsızlık hissedebiliriz. Ancak, kendimizi kelimelerle ifade etmekte zorlandığımız için, bu dönemde mesajlarımızı iletmenin yaratıcı yollarını bulabiliriz. Merkür'ün Balık burcundaki geri hareketi, özellikle şefkat, merhamet ve geçmiş ya da tamamlanmamış meseleleri konuşma konusunda iletişim sorunlarına işaret edebilir. Eski bir çalışmaya, yazı projesine veya kişisel bir ilgi alanına geri dönmek için güçlü bir dönem olabilir. Ancak, bu süreçte düşüncelerimizin dağınık olması ve zihinsel karmaşa yaşanması da olası. Şu anda dedikodu, iftira, geçmişten gelen yorumların tekrar gündeme gelmesi ve yanlış temsil edilme gibi temalar öne çıkabilir. Öte yandan, yaratıcı vizyon, ruhsal öğrenme, rehberlik, daha şefkatli bakış açıları ve geçmişi daha iyi anlama gibi olumlu temalar da mevcut. Merkür, geri hareketi sona erdikten sonra da 16 Nisan'a kadar Balık burcunda ilerlemeye devam edecek. Merkür'ün Neptün ile bugünkü kavuşumu, sezgisel yaratıcılığımızı öne çıkarıyor. Hayal kurma, görselleştirme ve sezgisel öngörüler artabilir. İletişimler belirsiz, muğlak veya tamamen kafa karıştırıcı olabilir, hatta aldatma ya da öz-aldatma durumlarıyla uğraşıyor olabiliriz. Bu etkinin altındayken önemli bir şeyi kesinleştirmemek daha iyi olabilir, çünkü sonrasında fikrimizi değiştirme olasılığımız yüksek. Şu an için aklımızı ve seçeneklerimizi açık tutmak mantıklı olacaktır. Aynı zamanda, bir konuyu yeni gözlerle görmek ve daha derin bir anlayış kazanmak için verimli bir zaman olabilir.