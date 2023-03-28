Günlük burç yorumları: 30 Mart 2023 Perşembe

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnadı bırakmanın zamanı gelmedi mi? Belki çok emek verdiğinizden belki de sonucu çok istediğinizden, aslında işe yaramayan bir plana sadık kalıyor olabilirsiniz. Bu bir iş veya ilişki de olabilir. Unutmayın ki sizi ileriye taşımayan her şey geride tutar. Yeniden başa dönmek ve farklı bir yola girişmek konusundaki korkularınız anlaşılır olsa da bunu ait olduğunuz yeri bulmak için ödemeniz gereken bir bedel olarak düşünün. Er ya da geç bu çıkmaz sokaktan dönmeniz gerekecek. Ne kadar erken, o kadar iyi!