Günlük burç yorumları: 30 Mart 2023 Perşembe

30 Mart 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 28 Mart 2023 13:02 Güncelleme: 29 Mart 2023 11:14
ABONE OL

  • Bugün her şey dengeye oldukça yakın. Duygular, ortalama bir çizgiye yakın seyrediyor ve birçok anlamda önünüzü görebilmeniz için imkân sağlıyor. Daha duru bir zihin ve olgunlaşmış hislerle doğru seçimler yapmak mümkün. Yeni bir şeyler hedeflerken hali hazırda sahip olduğunuz şeyleri koruma altına aldığınızdan emin olun. Unutmayın ki her zaman daha fazlası mevcut olacak ancak bu her zaman daha iyisi anlamına gelmeyecek. Özellikle romantik hayatınız konu olduğunda bu farkındalığa sahip olmak ayrıca önem kazanıyor.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi "mutlu" olarak tanımlamayabilirsiniz ancak genel ruh haliniz huzurlu ve hayattan keyif almayı bilen bir duruma geliyor. Bir yandan yeni heyecanlar ve kazanımlar peşinde olurken bir yandan da var olan aşk hayatınızı korumaya çalışıyorsunuz. Yeni ödüller istiyorsanız risk almanız gerekecek ancak konfor alanınızdan çıkmaya pek istekli değilsiniz. Her ne kadar biraz mucize bekliyor olsanız da gerçekleri görmezden gelmeye daha fazla devam edemezsiniz. Kendinizle ve çelişkilerinizle yüzleşin!

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnadı bırakmanın zamanı gelmedi mi? Belki çok emek verdiğinizden belki de sonucu çok istediğinizden, aslında işe yaramayan bir plana sadık kalıyor olabilirsiniz. Bu bir iş veya ilişki de olabilir. Unutmayın ki sizi ileriye taşımayan her şey geride tutar. Yeniden başa dönmek ve farklı bir yola girişmek konusundaki korkularınız anlaşılır olsa da bunu ait olduğunuz yeri bulmak için ödemeniz gereken bir bedel olarak düşünün. Er ya da geç bu çıkmaz sokaktan dönmeniz gerekecek. Ne kadar erken, o kadar iyi!

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çevrenizdeki insanların dertlerini çözmeye çalışırken, kendinize ait bazılarını atlıyor olabilirsiniz. Sürekli çabalamanıza rağmen kendinizi bir hamster tekerleğinde gibi hissediyorsanız, iç dünyanıza ait bazı sorunları masaya yatırma zamanı gelmiş olabilir. Zorlayıcı bir süreç olsa da kendinizi anlamak ve içinizdeki çocuğu diğerlerine karşı korumak zorundasınız. Size acı ve üzüntü veren durumların ne olduğunu biliyor ancak bir türlü bu konuda harekete geçemiyorsunuz. Başkalarını üzme kaygısı kendi üzüntünüze sebep olmamalı.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi kendinize sil baştan bir yol haritası çizebilirsiniz. Yeni kararlar ve planlar doğrultusunda görünüşünüzde veya mekân dekorasyonlarında da bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Ferah bir enerjiyle yeni bir sayfa açarken oraya zaten yanlış olduğunu bildiğiniz şeyler yazmamaya gayret edin. Daha önceki heveslerinizi suya düşüren kişilerin artık söz hakkı olmamalı! Özgüvenli ancak sabırlı bir tavırla çıktığınız bu yolda sizi siz dışında kimse durduramaz. En büyük tehlike, sahip olduğunuz bu yüksek enerjiyle gereğinden fazla risk almak olacaktır.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha çok gideceğiniz yere değil, bulunduğunuz yere odaklanıyorsunuz ve elinizdeki şeylerin değerini anlamak için bu, oldukça gerekli olabilir. Sakin bir bakış açısıyla olayları doğru ve adaletli değerlendirme yeteneğine sahipsiniz ancak sizden istenilmeden fikir belirttiğiniz durumlar başınızı ağrıtabilir. Yaşamınızdaki kaos içeren bir düğümü çözmek şu an mümkün. Size sadece yük olan insanları hayatınızdan tamamen çıkaramasanız bile, etki alanlarını daraltabilirsiniz. Kolay olmayacak ama buna kesinlikle değecek!

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün geçmiş ve gelecekle ilgili hesaplaşmalarda düze çıkıyor ve ana odaklanmayı başarıyorsunuz. Kimileri bu endişesiz halinizi vurdumduymazlık olarak görse de aslında şu an değiştirebileceğiniz çok az şey var ve bunu bilincinde olarak bugünü yaşamanız yapabileceğiniz en iyi şey. Kimseden bir şey beklemediğiniz ve fazlasıyla verici olduğunuz bu dönemde etrafınızda kuru kalabalık barındırmadığınızdan emin olun. İyilik yaparken karşılık beklememek başka, sürekli ve karşılıksız bir davranış halinde bulunmak başka.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Manevi yönünüz oldukça güçlü bir şekilde öne çıkıyor ancak bu kolay kandırılabilen, duygusal bir ruh halinde olduğunuz anlamına gelmiyor. Tam aksine, sizi kimin ve neyin yıprattığını çok güzel görüyor ve bu konuda kendinizi daha fazla yormayacak bir tavır alıyorsunuz. Birçok kişi şikâyet etmeden harekete geçen bu tavrınızı takdir edecek ve yolunuz birçok konuda açık olacak. Bir süredir yapmak istediğiniz çokça şey şimdi gerçekleşebilir. Bunca şeyi tek başına başarmış olsanız da kutlama zamanı geldiğinde yanınızda gerçek dostlarınızın olduğundan emin olun!

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aslında var olmayan bir şeyle mücadele ediyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Verdiğiniz savaşlara bir bakın, kaçı gerçekten bir düşman içeriyor kaçıysa korkularınız tarafından yaratılmış? Sadece zihninizde olan şeylerin huzurunuzu etkilemesine izin vermeyin. Çevrenizde gözlemlediğiniz olaylar sizi insanlar ve gelecek hakkında olumsuz düşüncelere itebilir ancak bu kötü döngüyü beslememek sizin elinizde. Gördüğünüz ve duyduğunuz şeylerden etkilendiğiniz bu dönemde nelerle etkileşime girdiğiniz her zamankinden daha önemli!

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünkü savaşınız zihninizde değil, kalbinizde! Sevdiğiniz birçok şeyi sevmemiş olmayı dileyebilirsiniz. Her duygu, bir miktar risk içerir ve güzelliği de buradan gelir. Biraz durup düşünün, bu riskleri ve olumsuz yanları gözünüzde fazla büyütüyor olabilir misiniz? Sandığınızdan daha güçlü birisisiniz ve zorlayıcı olsa da size iyi gelmeyen şeylerden vazgeçme gücüne sahipsiniz. Yaşadıklarınızdan doğru dersleri çıkarıp, hevesinizin kırılmasına izin vermedikten sonra her mücadele gücünüze güç katacak!

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hata yapmaya açık bir durumdasınız. Duygusal yükleriniz fazla ve dikkatiniz de bundan olağan bir şekilde etkileniyor. Potansiyelinizi tam olarak ortaya koyamama ihtimaliniz olduğundan, önemli sunum ve konuşmaları başka bir güne ertelemeyi düşünebilirsiniz. Biraz daha çocuksu bir tavırla kendi yarattığınız sorunlardan çok fazla şikâyet ediyor olabilirsiniz ve bu da çevrenizden bazı tepkiler almanıza sebep olabilir. Eğer şefkatle başınızın okşanmasını istiyorsanız, bunu direkt talep etmeniz gerekecek. Dürüst olmaktan başka çareniz yok!

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün daha önce bulamadığınız birçok cevabı bulabilirsiniz. Her ne kadar kendi içinizde yaşamaya çalışsanız da hissettikleriniz ve bildikleriniz yüzünüzden okunuyor olabilir. Endişeleriniz çözülüyor ve şüphelerini iyi veya kötü bir şekilde, açıklığa kavuşuyor. Birçok şey artık sizin için daha net olacağından, heyecanın azaldığı ancak huzurun arttığı bir döneme adım atıyorsunuz. Romantik hayatınızda da bu durumu sürdürmek adına tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Her an bir kaosun içinde olmanız şart değil!

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sahip olduğunuz dostluklar mesafeler veya programlar dolayısıyla yeterli gelmeyebilir ve her şekilde yeni bağlar kurmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Sevgiyi alma ve verme yetenekleriniz artıyor ve ilişkilerinizi de buna göre şekillendiriyorsunuz. Hayatınızda iyi niyetine güvendiğiniz ancak aynı dili konuşmadığınız kişilerle yol ayrımına yaklaşmış olabilirsiniz. Duygularda dahi dengeli olmak ve karşılık bulmak çok önemlidir. Sürekli tek çabalayan taraf olmak, hislerinizi değersizleştirmek ve kendiniz yıpratmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmez.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.