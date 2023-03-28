Günlük burç yorumları: 30 Mart 2023 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanların dertlerini çözmeye çalışırken, kendinize ait bazılarını atlıyor olabilirsiniz. Sürekli çabalamanıza rağmen kendinizi bir hamster tekerleğinde gibi hissediyorsanız, iç dünyanıza ait bazı sorunları masaya yatırma zamanı gelmiş olabilir. Zorlayıcı bir süreç olsa da kendinizi anlamak ve içinizdeki çocuğu diğerlerine karşı korumak zorundasınız. Size acı ve üzüntü veren durumların ne olduğunu biliyor ancak bir türlü bu konuda harekete geçemiyorsunuz. Başkalarını üzme kaygısı kendi üzüntünüze sebep olmamalı.
Facebook Yorumları