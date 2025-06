Günlük burç yorumları: 30 Haziran 2025 Pazartesi

30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür şu anda güneş haritanızın en tepe noktasından geçerken, sözleriniz her zamankinden daha fazla etki yaratabilir ve söyledikleriniz uzun süre akıllarda kalabilir. Ancak, günün erken saatlerinde altınızdan halının çekilmesi ya da bir şeyleri bilmemekle ilgili korkular, can sıkıcı senaryolara ya da gerginliklere yol açabilir. Gizli kalmış meseleler açığa çıkabilir ya da sırlar ortaya dökülebilir; bu da sizi ideal olarak aydınlığa yöneltebilir ama yine de rahatsız edici olabilir. Karşılıklı tıkanmalar yaşanması muhtemeldir ve meseleleri zorlamaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Şu anda en iyisi, gözlem yapmak, bir strateji geliştirmek ve harekete geçmek için daha uygun bir zamanı beklemek olabilir. Bu gergin enerjileri yapıcı bir şekilde kullanabilirseniz, değerli bir projeye kendinizi vermek için harika bir zamandasınız. Ay'ın, güneş haritanızın on birinci evine geçişi, sizi biraz olsun arındırmaya yardımcı oluyor. Gün ilerledikçe, zihninizi açan yeni ve taze bir fikir ya da konu ilginizi çekebilir.