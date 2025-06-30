Günlük burç yorumları: 30 Haziran 2025 Pazartesi

30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugün insanlar biraz daha savunmacı olabilir, ya da bir fikir onların konfor alanını zorladığında kendilerini kanıtlama ihtiyacı hissedebilirler. Yanıtlar için baskı yapmak sorun yaratabilir ve sizi yoran maddi ya da destekle ilgili konular bir dönüm noktasına ulaşabilir. Eğer değersiz hissettiyseniz, bu bastırılmış hayal kırıklıkları bugün doruk noktasına çıkabilir. Unutmayın, uzlaşma ideal olandır ama bu da biraz ödün vermeyi gerektirir ve şu an için başkalarının bunu yapacağına güvenmemek en iyisi olabilir. Bugünü farkındalık sağlayan bir zaman olarak değerlendirin; çünkü ortaya çıkan kıskançlıklar ya da hayal kırıklıkları, farkında olmadığınız duygu veya arzularınızla sizi yüzleştirebilir. Ay, birkaç günlüğüne iletişim alanınıza geçiyor ve zihinsel olarak aktif kalmanızı, olasılıklara açık olmanızı teşvik ediyor. Ay döngüsünün bu zamanı, çevreyi yoklamak, yeni şeyler öğrenmek ya da haberleri yakalamak için uygundur. Ay günün ilerleyen saatlerinde Mars'la birleşerek düşüncelerinizi, fikirlerinizi, bağlantılarınızı ve sohbetlerinizi canlandırıyor.
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