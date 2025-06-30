Günlük burç yorumları: 30 Haziran 2025 Pazartesi

Merkür'ün Plüton ile karşıt açısı bugün erken saatlerde kesinleşiyor ve bu durum stresli ya da hayal kırıklığı yaratan bir ruh hali getirebilir. Yüzeysel düşünceler ve belirsizliklerden memnun değiliz; ancak araştırmalarımızda ya da şüphelerimizde aşırıya kaçıyor olabiliriz. İdeali, dengeyi bulmaktır. Ay, sabah saatlerinde Aslan burcundan ayrılarak Başak burcuna geçiyor. Başak Ay'ı, yardımsever ve pratik yanımızı harekete geçiriyor. İşimize, görevlerimize ve günlük rutinimize daha çok çaba ve motivasyon harcıyoruz. Bu Ay geçişi, iletişim, organizasyon ve üretimi ön plana çıkarıyor.

Şu anda işleri yoluna koymak, gelişen bir tema hâline geliyor. Meşgul kalmak ve ilerleme kaydetmek her zamankinden daha fazla tatmin sağlıyor; çünkü çabalarımızın somut sonuçlarını görmek istiyoruz. Detaylara daha fazla dikkat ediyoruz ve eleştirilere karşı özellikle hassasız.