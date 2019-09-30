Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Terazi’deki Ay Merkür’le bir araya geliyor. Kariyer ve iş etkileşimleri için sağlam bir temeli temsil eder. Yeni projeler hazırlamak ve müşteriler edinmek için en iyi zaman.

Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz.

Akrep’teki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır.