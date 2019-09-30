Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (30 Eylül 2019 Pazartesi)

30 Eylül pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Terazi’deki Ay Merkür’le bir araya geliyor. Kariyer ve iş etkileşimleri için sağlam bir temeli temsil eder. Yeni projeler hazırlamak ve müşteriler edinmek için en iyi zaman.

    Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz.

    Akrep’teki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Başarmak istediklerinizi elde edebileceğiniz bir gün. Bugün insanlara ulaşmak için bazı ufak tefek değişiklikler yapmanız gerekebilir. Günün akışı istediğinizden biraz daha hızlı olabilir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün bir şey hakkında karar vermek sizin için zor olabilir. Endişelenmeyin. Yapmanız gereken bir şey varsa, bunu kendi başınıza yapmayı düşünün. Grup çalışması için pek de iyi bir gün değil.

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