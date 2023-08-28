Günlük burç yorumları: 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Bugün neyin akıllıca, neyin yanlış olduğunu anlamak için oldukça kolay. Şişe her konuda yol gösteren bir iç sese sahipsiniz. Ne yazık ki, herkesin iç sesi farklı bir şey söylüyor olabilir. Bugün fikir birliği için ısrarcı olmamak mantıklıdır. Herkesin ayrı bir yolu olduğunu kabul ederek iç görülerinizi paylaşın ancak kimseye ne yapması gerektiğini söylemeyin. Aynı şey sizin için de geçerlidir ve başkalarının tavsiyeleri ve nasihatleri ne kadar akıllıca olursa olsun kendi fikirlerinizin yerini tutmaz. Desteği kabul edin ancak kendi fikirlerinize değişmeyin.