Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Ay Başak burcuna girecek. Ay, Başak burcuna girdiğinde, eleştirel bir yaklaşım ve analiz aşaması olarak ortaya çıkar. Böyle bir aşamada kritik farkındalık sahnededir ve güvenilirlik ve sorumluluk odak noktası olur. Başak’taki Ay Merkür’le birleşiyor. Bu takımyıldız, kariyer ve iş etkileşimleri için sağlam bir temeli temsil eder. Yeni projeler hazırlamak ve müşteriler edinmek için en iyi zaman. Başak’taki Güneş, Boğa’daki Uranüs ile açıda. Güneş ve Uranüs arasındaki açı güven verir ve özgünlüğü korur. Bağımsız ve özgür ruhlar havayı doldurur. Kişiliğiniz, bireysellik ve bağımsızlığınızilginizin odak noktasındadır.