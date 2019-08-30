Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (30 Ağustos 2019 Cuma)

30 Ağustos cuma günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Ay Başak burcuna girecek. Ay, Başak burcuna girdiğinde, eleştirel bir yaklaşım ve analiz aşaması olarak ortaya çıkar. Böyle bir aşamada kritik farkındalık sahnededir ve güvenilirlik ve sorumluluk odak noktası olur. Başak’taki Ay Merkür’le birleşiyor. Bu takımyıldız, kariyer ve iş etkileşimleri için sağlam bir temeli temsil eder. Yeni projeler hazırlamak ve müşteriler edinmek için en iyi zaman. Başak’taki Güneş, Boğa’daki Uranüs ile açıda. Güneş ve Uranüs arasındaki açı güven verir ve özgünlüğü korur. Bağımsız ve özgür ruhlar havayı doldurur. Kişiliğiniz, bireysellik ve bağımsızlığınızilginizin odak noktasındadır.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ilham almak ve hayatınızda bir şeyler değiştirmek istiyorsanız, geleneksel düşünme tarzından biraz ayrılmanız gerekecek. Yeni düşünceler bulabilmek için başka yerlere gitmeniz gerektiğini söyleyen insanlara kulak asmayın. 
  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün çevrenizdeki insanları ve düşüncelerini açık bir kitapmışçasına çok kolay okuyacaksınız. Bu özelliğiniz bazen sırtınızda bir yük gibi gelse de, bugün avantaj yaratacağı kesin. İçgüdülerinize güvenmeye devam edin. 
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