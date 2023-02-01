Günlük burç yorumları: 3 Şubat 2023 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şans sizin için havada, hem genel yaşamda hem de başkalarıyla ilişki kurma şeklinizde! Güzel bir ödül veya hediyenin sizi bekliyor olması mümkündür. Ayrıca diğer insanlarla daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. Empati kurmanız hayatınıza daha da fazla şans getirebilir. Başkaları sizin iyi kalpli olduğunuzu ve onların hayatlarıyla ilgilendiğinizi görebilir ve bunu kendi nezaketleriyle ödeyebilirler. Bununla birlikte, başkalarına hizmet etmek için kendinizi tüketmekten sakının.