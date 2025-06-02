Günlük burç yorumları: 3 Haziran 2025 Salı

3 HAZİRAN 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan, Ay bugün tüm gün güneş haritanın ikinci evinde ilerliyor, bu da güvenlik ve konfor ihtiyacını harekete geçiriyor; ayın bu evresinde içgüdüsel olarak tanıdık ve güvenli olana yöneliyorsun. Bu durum seni dengeliyor ve merkeze getiriyor; aynı zamanda önemli bir görev. Yine de, bu Ay transiti, Güneş'in seni dışa açılmaya, iş birliği yapmaya, denemeye ve bağlantı kurmaya teşvik eden mevcut misyonuyla çelişiyor. Bu nedenle, başta yavaşlamaya direnç gösterebilirsin, ancak sonunda keyifli ve düzgün bir mola tam da ihtiyacın olan şey gibi gelecek. O zamana kadar kendini biraz bölünmüş hissedebilir, düşük enerji ve ruh hali yaşayabilirsin. Kendine nazik davran! Bugün ihtiyaçlarını daha iyi anladıkça, kendini de daha iyi tanıyacaksın ve önümüzdeki günlerde hız kazandığında bu öz farkındalık sana fayda sağlayacak. Güneş ile Satürn arasındaki yaratıcı açı, ilerlemeden önce yavaşlamanın, korumanın ya da tüm detayları doğru yapmanın değerini fark etmene yardımcı oluyor.
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