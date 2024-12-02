Günlük burç yorumları: 3 Aralık 2024 Salı

Venüs, Uranüs ile üçgen açı yaparak, özellikle sosyal anlamda daha cesur ve yenilikçi yönlerimizi teşvik ediyor. Romantik ilişkiler, eğlence veya keyifler ve finansal girişimler konusunda özellikle yeni, taze, canlandırıcı, sıra dışı ve alışılmışın dışında olan her şeye ilgi duyuyoruz. Deneyler yapabilir, doğaçlama yöntemler deneyebilir ve kendimizi ifade etmenin ya da ilişki kurmanın yeni yollarını bulabiliriz. Para kazanmanın (veya harcamanın) alternatif yollarını keşfedebiliriz.

Biraz mesafeli olabiliriz ancak duygularımızı ifade etmede daha özgürüz ve alışılmadık ya da sıra dışı olan şeylerde güzellik bulabiliriz. Bu üçgen açı, Toprak burçları Oğlak ve Boğa'da gerçekleştiğinden, işimize, paramıza ve pratik işlerimize yeni yollarla yaklaşmaktan keyif alabiliriz. Ay, coşkulu Yay burcundaki hareketine devam ediyor, ardından titiz Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcundaki Ay, bir yandan bizi yere sağlam bastırırken diğer yandan hırslarımızı harekete geçiriyor.