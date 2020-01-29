Günlük burç yorumları! (29 Ocak 2020 Çarşamba)

29 Ocak çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Pasif agresif bir tavır sergiliyor olmanızın size hiçbir faydası yok. Sizi sinirlendiren şeyleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmalı ve bir çözüm yolu bulmalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gittikçe daha da yoğunlaşan programınız içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey işlerinizi öncelik sırasına sokmak ve ona göre ilerlemek.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gittikçe daha da yoğunlaşan programınız içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey işlerinizi öncelik sırasına sokmak ve ona göre ilerlemek.

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