29 Ocak çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
29 Ocak 2020 Çarşamba
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Pasif agresif bir tavır sergiliyor olmanızın size hiçbir faydası yok. Sizi sinirlendiren şeyleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmalı ve bir çözüm yolu bulmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gittikçe daha da yoğunlaşan programınız içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey işlerinizi öncelik sırasına sokmak ve ona göre ilerlemek.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gittikçe daha da yoğunlaşan programınız içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey işlerinizi öncelik sırasına sokmak ve ona göre ilerlemek.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Risk almayı seven bir yapınız olsa da bugün ayaklarınızın yere sıkı basması gerekiyor. İşlerinizi sağlama alın ve size yardım etmeyi teklif eden insanların gerçek niyetinin ne olduğunu sorgulayın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar daha mutlu ve sağlıklı olmak istiyorsanız hayatınızı daha disiplinli hale getirmeniz gerektiğini anlamalısınız. ‘Anı yaşa’ mottosuyla hareket etmeniz daha iyi noktalara gelmenizi engelliyor olabilir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların beklentilerini karşılamaya çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Kendi hedeflerinize kendi istediğiniz yollardan ilerleyin ve kimsenin size engel olmasına izin vermeyin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı yaşamak hayatınıza renk katıyor olabilir ancak bu aralar biraz yavaşlamanız gerekiyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atacak kararlardan uzak durun.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok da hoşlanmadığınız insanlarla aynı ortamda bulunmak zorunda kalmanız biraz canınızı sıkabilir. Bir bahane bulup o ortamdan uzaklaşabilirsiniz.
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