Günlük burç yorumları: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ay, bugün Balık burcundaki geçişini sürdürüyor ve Balık burcunun son derecelerinde bulunan birçok gezegen ve gök cismiyle, Satürn, Kuzey Ay Düğümü, Venüs, Neptün ve Merkür, bir hizalanma gerçekleştiriyor. Bu, Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ay/Güneş Tutulması'nın hemen öncesinde meydana geliyor. Bu dönem, artan merhamet, cömertlik ve hayal gücü zamanı. Yolumuzu görmek zor olsa da, geçmişle ilgili huzursuzluk hissetmek veya olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmak, bizi yeni başlangıçlara yönlendirebilir. Ay, daha sonra cesur ve girişimci Koç burcuna geçiş yapıyor ve girişimcilik ruhumuz ile bağımsızlığımız daha fazla ön plana çıkıyor. Yine de, Güneş Tutulması'ndan bir gün önce tam resmi göremiyoruz, bu yüzden içgüdülerimize kulak vererek düşünmek ve sezgilerimizle bağlantı kurmak akıllıca olacaktır.
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