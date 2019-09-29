Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (29 Eylül 2019 Pazar)

29 Eylül pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Terazi’deki Venüs  Yay’daki Jüpiter ile açıda. Venüs ve Jüpiter arasındaki bu açı oldukça hoş. Bu cinsel istek, mizah duygusu, sempati ve esnekliği ortaya koyuyor. Aşk ilişkisi ve evlilik için mükemmel bir takımyıldızı temsil eder. Günlük yaşamda eğlence ve rahatlık istersiniz.

    Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Kendi üzerinize koyduğunuz tüm kısıtlamaları kaldırın - bugün, bırakın gitsin! Söylemek istediğiniz her şeyi söylemelisiniz, hissettiğiniz gibi hissetmelisiniz, ve gitmek istediğiniz her yere gitmelisiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bazen iyi beslenmiş bir ruh iyi beslenmiş bir göbek kadar kolaydır. Öyleyse birlikte arkadaş edin ve bir akşam yemeği partisi hazırla. Denemek istediğin yeni bir restoran var mı? Birinin doğum gününe veya yıldönümüne kadar beklemeniz gerektiğini kim söyledi?

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