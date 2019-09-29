Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Terazi’deki Venüs Yay’daki Jüpiter ile açıda. Venüs ve Jüpiter arasındaki bu açı oldukça hoş. Bu cinsel istek, mizah duygusu, sempati ve esnekliği ortaya koyuyor. Aşk ilişkisi ve evlilik için mükemmel bir takımyıldızı temsil eder. Günlük yaşamda eğlence ve rahatlık istersiniz.

Terazi’deki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.