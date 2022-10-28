Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2022 Cumartesi

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklıklar, sonuçlara atlamanıza neden olabilir. Yakın bir ortak, ister iş ister kişisel olsun, mevcut kararlarınızı etkiliyor olabilir. Onların yolunu takip etmeniz konusunda ısrar etmelerine rağmen, bu sizin için doğru olmayabilir! Sizin için neyin doğru olduğunu bulmak için zamana ihtiyacınız varsa, onlara kesin olarak söylemekten çekinmeyin. Siz onları engelleyene kadar zorlamaya devam edebilirler, bu yüzden anlamazlarsa, kibar kalmaya devam ederken daha katı olun.
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