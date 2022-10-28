Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2022 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dürtüsel olarak yapılan bir alışveirş sizi çabucak hayal kırıklığına uğratabilir. Çok ikna edici bir satış elemanı veya sizi daha önce ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir şeyi almaya ikna eden bir reklamla karşı karşıyaysanız, muhtemelen buna gerçekten ihtiyacınız yoktur! Fiyatı duyar duymaz cüzdanınızı açmak cazip gelse de, satın almak için ne kadar baskı altında olursanız olun, kendinize bir saniye ayırın ve düşünün. Muhtemelen, bu yarın hala isteyeceğin bir şey değil.