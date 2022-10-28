Günlük burç yorumları: 29 Ekim 2022 Cumartesi

29 Ekim 2022 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 28 Ekim 2022 11:02
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  • Bugün kandırılmaların fark edilmesi ilk bakışta mümkün olmayabilir. Beklenmedik bilgiler, gerçeklik algılarınızı bozabilir ve sizi şüpheciliğe yönlendirebilir. Buna karşılık sabırsız kararlar vermek kafanızı daha da karıştırabilir. Sadece bugün karşılaşılan şeylere bakarak değil, geçmişte tasdiklediğiniz bilgilere güvenerek sezgilerinizle yönlendirilmek, en iyisi olabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ortaklıklar, sonuçlara atlamanıza neden olabilir. Yakın bir ortak, ister iş ister kişisel olsun, mevcut kararlarınızı etkiliyor olabilir. Onların yolunu takip etmeniz konusunda ısrar etmelerine rağmen, bu sizin için doğru olmayabilir! Sizin için neyin doğru olduğunu bulmak için zamana ihtiyacınız varsa, onlara kesin olarak söylemekten çekinmeyin. Siz onları engelleyene kadar zorlamaya devam edebilirler, bu yüzden anlamazlarsa, kibar kalmaya devam ederken daha katı olun.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevdikleriniz şu anda sizin için bir şeye karar vermeye çalışıyor olabilir. Bunu sevgiyle yaptıklarını düşünseler de, bu, hazır olmadığınız bir karar için sizi aceleye getirmelerini doğru yapmaz. Karar vermek için daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunu söyleyerek kendinize ve onlara karşı dürüst olmak adil olur. Aceleyle bir şey seçmek, genel kişiliğiniz veya kariyerinizle ilgili hayal kırıklıkları yaratabilir. Başkalarının ne düşüneceği konusunda endişelenmeyin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışmak şu anda sürdürülebilir değil. Fiziksel veya zihinsel ufkunuzu genişletme çabalarınız sorumluluklarınızla çatışabilir, olumlu bir sonuç elde etmek için daha iyi bir denge bulmak gerekebilir. Belki de son zamanlarda içsel benliğinizle teması kaybettiniz ve bunun yarattığı huzursuzluğu aşamıyorsunuz. Dinlenin ve vücudunuzun iyileşmesine izin verin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son yaşanan dramalar sizi biraz sarmış olabilir. Arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız arasında, başta hiç düşünmediğiniz bir şekilde sizi ritminizden uzaklaştırabilecek kaotik bir an yaşayabilirsiniz. Durumlara normalde bu şekilde tepki vermeseniz bile, dürtüsel olarak bir tarafa sadık kalmaya karar verebilir ve durum tamamen ortaya çıktığında pişman olabilirsiniz. Bu sefer taraf tutmaktan kaçının yoksa muhtemelen sizin için onlardan daha fazla mutsuzlukla sonuçlanacak.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş/yaşam dengeniz biraz yeniden şekillenmeyi gerektirebilir. Ev hayatınızdaki sinir bozucu durumlar iş hayatınıza sızabilir veya sorumluluklarınızı çok kolay bir şekilde engelleyebilir ve iki dünya sizin için stresin üstüne stres yığabilir. Bunu tersine çevirme potansiyeline sahip olsanız da, evinizi veya iş yerinizi daha rahatlatıcı hale getirmenin yeni yollarını belirlemek ve uygulamak biraz yoğun odaklanma gerektirebilir. Bırakın evren, ihtiyaç duyduğunuzda size ulaşmanız ve fikir istemeniz için sizi cesaretlendirsin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yanlış bilgi, bugün size birinin başka bir yönünü gösterebilir. Bu kişi, sizi kısıtlayıcı veya zor bir durumda tutan ve onlara olan güveninizi kaybetmenize yol açan bazı hatalı bilgiler sağlayabilir. Artık onları pembe gözlüklerle görmediğinizde, sezginiz bu kişinin doğasına daha uyumlu hale gelebilir. Onları azarlamak muzaffer hissettirebilir, ancak bu duygu muhtemelen uzun sürmeyecek. Bunun yerine, yeni sınırlarınızı korurken empatik olmaya çalışın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dürtüsel olarak yapılan bir alışveirş sizi çabucak hayal kırıklığına uğratabilir. Çok ikna edici bir satış elemanı veya sizi daha önce ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir şeyi almaya ikna eden bir reklamla karşı karşıyaysanız, muhtemelen buna gerçekten ihtiyacınız yoktur! Fiyatı duyar duymaz cüzdanınızı açmak cazip gelse de, satın almak için ne kadar baskı altında olursanız olun, kendinize bir saniye ayırın ve düşünün. Muhtemelen, bu yarın hala isteyeceğin bir şey değil.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Görünümünüzdeki son dakika veya dikkatsiz değişiklikler bir hata olabilir. Bir dost, stil kararlarınızı etkileyebilir, hatta sizin izniniz olmadan bunları sizin için yapabilir ve sonuçlardan memnun olmayabilirsiniz. Belki onları nezaketen dinlediniz veya görünüşünüz üzerinde gerçekten kontrolleri oldu ancak her iki durumda da sonuçlar muhtemelen sizin için garip veya rahatsız edici. Görünümü lehinize çevirmek için elinizden geleni yapın ve gerçek benliğinizin parlamasına izin vermeye çalışın!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Düşünce süreciniz şu anda her yerde olabilir. Son zamanlarda hayat sizi normalden daha fazla zorluyor olabilir ve bu fazla düşünmek sizi tüketiyor olabilir. Muhtemelen, son zamanlarda hissettiğiniz yalnızlık duyguları bu enerji eksikliğinin kaynağıdır. Sorunlarınız hakkında gerçekten konuşmazken zihinsel enerjinizin zannettiğinizden daha fazla tükeniyor olabilir. Beyninizi dinlendirmek veya dinleyecek birine açılmak için birkaç saat ayırmak zihinsel pilinizi yenilemenize yardımcı olabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlıklarınızla ilgili duygusal bir karar, düşündüğünüzden daha iyi bir seçenek olabilir. Bir zamanlar dost olarak gördüğünüz, ancak uzun zamandır haber almadığınız insanları bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Her halükarda en iyi arkadaş olmayabilirler ve geriye dönüp baktığınız zaman kontrol edici, kısıtlayıcı olduğunu ya da sadece sizin için iyi bir arkadaş olmadıklarını görebilirsiniz. Kendiniz olmanıza izin vermeyen biriyle yolları ayırmak, anlaşılabilir ve gerekli bir şey.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kamusal imajınız ve içsel ruhunuz arasında parçalanmış olabilirsiniz. Her an bir soruyla sizi köşeye sıkıştıran biriyle karşılaşabilirsiniz. İyi niyetleri olsun ya da olmasın, onlara zihninizin genellikle göstermediğiniz tutkulu bir yanını göstermek ile kendinizin daha profesyonel bir versiyonunu sürdürmek arasında seçim yapmalısınız. Gün sizi gerçekten hissettiklerinizi paylaşmanız için sizi teşvik ediyor! Kendiniz olmanız lazım, bekledikleri şey bu olmasa bile.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yanlış yönler size daireler çizdirebilir. Birisi size gitmek istediğiniz yere götürmeyen talimatlar verebilir veya size uymayan tavsiyeler alabilirsiniz. Sizi kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyor olabilirler veya olmayabilirler, ancak bu, gelecekte rehberliğe ihtiyacınız olduğunda onlardan kaçınmanın bir göstergesi olabilir. Bu cesaret kırıcı olabilir, özellikle de içtenlikle yanıtlar arıyorsanız ama sizi durduracak kadar önemli bir sorun da değil. Bundan sonra muhtemelen kendi sezginize güvenmek için daha donanımlı olacaksınız.

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