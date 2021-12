AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu an sanat sizin için iyileştirici bir etkiye sahip ve onu neredeyse her yerde bulabiliyorsunuz. Şarkı söylemek, resim yapmak, dans etmek veya zihninizi aydınlatan başka bir şey olsun, sevdiğiniz bir hobiniz veya yeteneğiniz varsa, kendinizi şımartın! Şu an bu yaptıklarınız görev ve sorumluluklardan kaçmak değil, tam tersine enerji biriktirmek olarak yorumlanmalıdır.