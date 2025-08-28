Günlük burç yorumları: 29 Ağustos 2025 Cuma

29 AĞUSTOS 2025 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, dışarı çıkmak, fikir ve bilgi alışverişi yapmak ve olumlu haberler almak için harika bir zamandasın. Yine de Ay gününü ev ve aile alanında geçiriyor, bu yüzden Ay döngüsünün bu zamanında daha fazla tanıdıklık, rahatlık ve güven arıyorsun. Düşüncelerin, destek sistemini, evini, güvenliğini ve aile yaşamını geliştirmek için sağlam olduğu kadar, yaratıcı fikirler ve projeler için de güçlü. Şu anda iyi bir alışveriş ya da akıllıca bir iş hamlesi öne çıkabilir. Cömertlik fırsatlara kapı açıyor. Uzun vadeli Uranüs-Neptün transiti etkisiyle, başkalarıyla bağlarının bağlayıcı olmamasından, hafif ve baskısız olmasından keyif alıyorsun. Hayatına yaklaşımda yeni yolları denemeye ya da yaratıcı düşünmeye açık olman, seni rutininden çıkaracak yeni deneyimler için fırsatlar getirebilir. Seninle benzer bir kaderi paylaşıyor gibi görünen ya da şaşırtıcı biçimlerde bağ kurduğun insanlarla tanışabilirsin; bu, ani ya da beklenmedik şekilde gerçekleşebilir. İnsani amaçlı uğraşlar da şu anda sana çekici gelebilir.