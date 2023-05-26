Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize yeteri kadar değer verdiğinizden emin misiniz? Gerçek siz olarak mı görünüyorsunuz? Deneyimlerinizi verimli bir şekilde özümsüyor musunuz? Sizi bir döngüde sıkışıp bırakan kalıpların farkına varıyor musunuz hatta hayatınızın bir zamanlar hayalini kurduğunuz bir versiyonunu yaşamakta olduğunuz gerçeğini kabul ediyor musunuz? Bundan kaynaklanan bir can sıkıntısı ve huzursuzluk olabilir ve bununla başa çıkmanın en iyi yolu, şu anda ne kadar kutsanmış olduğunun tamamen farkına varmak olacaktır. Büyüme ihtiyacı, şu anda sahip olduklarınızla yetinmekten de kaynaklanabilir. Böylece büyüme, kendi başına bir varış noktası değil, sürdürülebilir bir yolculuk gibi gelir.