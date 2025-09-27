Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2025 Pazar

28 EYLÜL 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bunaltıcı durumlara ve seni kısıtlayan aktivitelere tahammül etmek bugün zor olabilir, bugüne kadar katlanmış olsan bile. Farkındalığın bugün hızlanıyor ve sezgisel parlamaların güçlü. Geleneklere tamamen karşı çıkmadığın ve en azından bir ayağını yere bastığın sürece, bu ilham verici bir zaman olabilir. Olumlu bakış açını koru, fakat aynı zamanda yeni ya da devam eden işlerinde sağduyunu kullanarak iç huzurunu da koru. Eğer devam eden bir projeyi aniden çöpe atmayı düşünürsen, bu hissin geçici olabileceğini unutma, acele etme. Sırf değişiklik olsun diye yapılan hamlelerle seni gerçekten ileri taşıyacak değişiklikler arasındaki farkı ayırt et. Merkür bir süredir senin yaratıcı alanından geçerek iletişimlerine daha fazla drama, eğlence ve oyun ruhu katıyor. Ancak bugünkü Merkür-Uranüs çatışması, söylediklerinden ya da başkalarının seni nasıl yorumladığından kaynaklanabilecek bazı sorunları tetikleyebilir. Yine de sürprizler, gerçek hislerin hakkında ilginç bir içgörü kazandırabilir veya seni olumlu bir değişime götüren zihinsel bir yola sokabilir. Henüz hazır değilsen başkalarına açılmak zorunda değilsin, ama şimdi en iyi sonuçları almak için kendine karşı olabildiğince dürüst ol.