Günlük burç yorumları: 28 Ağustos 2025 Perşembe

28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, bugün erken saatlerde, Venüs'ün Plüton'a karşıtlığıyla birlikte endişe ve kaygılar ortaya çıkabilir, eğilim "ya hep ya hiç" yaklaşımı göstermek yönünde, oysa bir başkasıyla ya da kendinle orta yolu bulmak senin için daha iyi olur. Aşırılıklardan kaçınmak en iyisi olabilir, çünkü bir konuda inatçılık veya geri adım atmama isteği, keyif almanı, öğrenmeni ve gelişmeni engelleyebilir. Bunun yerine hayatına daha ödüllendirici, kendini güçlendiren ve olumlu aktiviteleri davet etmeyi seç. Gün ilerledikçe bu görev daha kolay hale gelir. Akşam saatlerinde Ay, güneş haritanın zirvesine ilerleyerek dikkatini sorumluluklara çeviriyor. İşleri halletmek için doğru ruh halindesin. Hayatının en az bir önemli alanını kontrol altına almak, bu iki günden uzun sürecek Ay, transitinde kendini ve yaşamını daha rahat hissetmeni sağlar.
