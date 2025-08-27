Günlük burç yorumları: 28 Ağustos 2025 Perşembe

28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün erken saatlerde enerjiler gergin olabilir. Yoğunluk kimi zaman tutkulu olsa da şu anda sorun yaratabilir. Venüs'ün Plüton'a karşıt açısıyla, uçlara kayma ve "ya hep ya hiç" tavrı cazip görünebilir. Çevrendeki stres kaynaklarına verdiğin ilk tepkilerin, yüzeyin hemen altında gizlenen korkuları, güvensizlikleri veya kırgınlıkları açığa çıkarabileceğini düşün. Suçluluk duymadan keyif alma ihtiyacın yüksek ve oyun ya da eğlenceye zaman ayırmak da iyileştirici olabilir. Bu nedenle karmaşık arkadaşlıkların vaktini çok fazla almasına izin verme ki dinlenmeye ve keyif almaya fırsat bulman mümkün olsun. Gün ilerledikçe karmaşıklık azalıyor, ancak kendi zamanında iyi bir gizeme yönelme dönemine de giriyorsun. Ay, yakınlık alanına ilerliyor ve en derin duygularına, bir kişiye ya da bir projeye daha güçlü bağlanma ihtiyacı hissediyorsun. Bu, ay döngüsünde senin için anlamlı ya da önemli olan bir şeye yoğun enerji harcama zamanı.