Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Boğa’daki Ay, Yengeç’teki Merkür’le açıda. Öğrenme yeteneği, iletişimsel beceriler ve ustalık açığa çıkacak. Boğa’daki Ay Yengeç’teki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Ay İkizler’e giriyor. Zihniniz ve ruhunuz meraklıdır ve zihinsel seviyede daha fazla gelişmeyi sever. Şu anda mükemmel bir keskinliğe sahipsiniz ve farklı türde deneyimler ve izlenimlerle ilgileniyorsunuz. Ay İkizler burcunda olduğunda, duyarlılık ve iletişim, öğrenme ve kültürlere düşkünsünüz.